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Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

21.10.2019 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 21 октября – день траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

Трагедия унесла жизни 15 человек, более 10 остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

Напомним, ЧП на золотодобывающей артели произошло в субботу.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

Правоохранители выяснили, что дамба была не зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.

Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы

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Новости России. 21 октября – день траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия...
 
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