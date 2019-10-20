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12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

21.10.2019 09:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перепись населения в Беларуси выходит на финишную прямую. До завершения кампании остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как сообщает Белстат, уже почти 5 миллионов человек приняли в ней участие.

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

С 21 октября свою работу начинают переписчики. Их задача – опросить респондентов на дому. Гражданам также будет предложено ответить на 49 вопросов.

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

Для проведения этого этапа кампании задействуют не менее 12 с половиной тысячи человек. Каждый из них должен иметь при себе удостоверение, специальную сумку с логотипом переписи и планшетный компьютер для проведения опроса. Кроме того, заполнить опросные листы по-прежнему можно на стационарных участках. Продлится кампания до 30 октября.

Как отличить переписчиков от мошенников

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Новости Беларуси. Перепись населения в Беларуси выходит на финишную прямую. До завершения кампании остается 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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