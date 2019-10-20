Лукашенко: вопрос об отмене смертной казни может решить только народ

Источник материала: Ежедневник



president.gov.by

Об этом глава государства заявил во время выступления в Академии управления при президенте. По его словам, отменить смертную казнь может только белорусский народ.

Белорусский лидер сказал, что он отменит смертную казнь, если народ захочет того.

Президент сказал, что введение такой меры наказания является не прихотью власти — это решение народа. Точно также граждане Беларуси смогут отменить смертную казнь.

По словам Лукашенко, ему тяжело подписывать приговоры, ведь это большой моральный груз. Но это его обязанность, как президента, пишут belnaviny.by .