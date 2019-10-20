Ребенку нужна помощь

Шестилетнему Матвею Пальчику из Гродно очень нужна помощь.

Об этом сообщает Центр помощи «Вера».

У ребенка сложный диагноз: эпилептическая энцефалопатия – синдром Леннокса-Гасто с наличием ежедневных миоклонических припадков, фармакорезистентное течение, с выраженным нарушением психоречевого развития. ДЦП, атонически-астатическая форма.

С трехмесячного возраста Матвей страдает эпилептическими припадками. Сейчас ему 6 лет. Он не говорит, не ходит, постоянно находится в подгузниках. Из-за приступов даже когда-то появившееся слово «мама» было забыто.

Помочь Матвею пытаются ведущие белорусские нейрохирурги, которые уже провели две многочасовых операции, чтобы избавить его от приступов. Мы просим вас откликнуться и помочь в приобретении специализированной кресло-коляски для Матвея, в которой он очень нуждается.

Кресло-коляска Optimus стоит 2750 белорусских рублей.

Историю Матвея и информацию о том, как ему помочь, вы можете найти на сайте Центра.

Спасибо тем, кто откликнется!