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Ребенку нужна помощь

21.10.2019 10:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Шестилетнему Матвею Пальчику из Гродно очень нужна помощь.

Об этом сообщает Центр помощи «Вера».

У ребенка сложный диагноз: эпилептическая энцефалопатия – синдром Леннокса-Гасто с наличием ежедневных миоклонических припадков, фармакорезистентное течение, с выраженным нарушением психоречевого развития. ДЦП, атонически-астатическая форма.

С трехмесячного возраста Матвей страдает эпилептическими припадками. Сейчас ему 6 лет. Он не говорит, не ходит, постоянно находится в подгузниках. Из-за приступов даже когда-то появившееся слово «мама» было забыто.

Помочь Матвею пытаются ведущие белорусские нейрохирурги, которые уже провели две многочасовых операции, чтобы избавить его от приступов. Мы просим вас откликнуться и помочь в приобретении специализированной кресло-коляски для Матвея, в которой он очень нуждается.

Кресло-коляска Optimus стоит 2750 белорусских рублей.

Историю Матвея и информацию о том, как ему помочь, вы можете найти на сайте Центра.

Спасибо тем, кто откликнется!

 
Теги: Гродно
 
 
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Шестилетнему Матвею Пальчику из Гродно очень нужна помощь. Об этом сообщает Центр помощи «Вера».
 
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