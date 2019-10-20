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Ребенку нужна помощь
Источник материала: БДГ
Шестилетнему Матвею Пальчику из Гродно очень нужна помощь.
Об этом
У ребенка сложный диагноз: эпилептическая энцефалопатия – синдром Леннокса-Гасто с наличием ежедневных миоклонических припадков, фармакорезистентное течение, с выраженным нарушением психоречевого развития. ДЦП, атонически-астатическая форма.
С трехмесячного возраста Матвей страдает эпилептическими припадками. Сейчас ему 6 лет. Он не говорит, не ходит, постоянно находится в подгузниках. Из-за приступов даже когда-то появившееся слово «мама» было забыто.
Помочь Матвею пытаются ведущие белорусские нейрохирурги, которые уже провели две многочасовых операции, чтобы избавить его от приступов. Мы просим вас откликнуться и помочь в приобретении специализированной кресло-коляски для Матвея, в которой он очень нуждается.
Кресло-коляска Optimus стоит 2750 белорусских рублей.
Историю Матвея и информацию о том, как ему помочь, вы можете найти на
Спасибо тем, кто откликнется!
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Шестилетнему Матвею Пальчику из Гродно очень нужна помощь. Об этом сообщает Центр помощи «Вера».
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