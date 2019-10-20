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Сегодня переписчики населения придут к вам домой

21.10.2019 10:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В онлайн-переписи населения, о факапах которой мы писали, отметились пять миллионов беларусов (то есть в среднем каждый второй), передает «Спутник». Ко всем остальным придут живые переписчики — приготовьтесь: этот флешмоб стартует уже сегодня.

Со слов председателя Национального статистического комитета Беларуси Инны Медведевой, Белстат сильно радуется эффективности переписи в интернете. Онлайн-анкеты заполнила почти пятая часть населения страны, или около 21%. Это снизит нагрузку на оставшиеся дни для переписчиков в целых два раза. 

И вот сегодня, 21 октября, запущен новый этап переписи — по адресам пойдут люди. Благодаря цифовизации к работе привлекли 12,5 тысячи человек, а это в четыре раза меньше, если сравнивать с 2008 годом (48 тысяч человек). Более того, интернет-перепись экономит деньги на обработке данных.

Перепись населения и внезапные гости дома закончатся 30 октября. До этого момента в Беларуси продолжат работать стационарные участки переписи — их 644 во всех регионах страны.

Читайте по теме: Беларуская онлайн-перепись населения облажалась. Как над ней смеются соцсети

 
 
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В онлайн-переписи населения, о факапах которой мы писали, отметились пять миллионов беларусов (то есть в среднем каждый второй), передает «Спутник». Ко всем...
 
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