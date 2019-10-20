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Появился самый короткий путь из Минска до Варшавы

21.10.2019 10:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Появился самый короткий маршрут из Минска в польские города, сообщает myfin.by. Это произошло после реконструкции трассы М6. Если раньше, чтобы сэкономить время, беларусы ехали через Брест, то теперь на поездку в Варшаву в направлении Гродно навигаторы Google и Яндекса дают от шести часов 11 минут. 

Карты Google оценивают путь по M6 в шесть часов 11 минут. В сервисе Яндекса: строго на запад — шесть часов 21 минут, на юго-запад — семь часов 14 минут. К тому же, по новой трассе путь на 10 километров короче — 540 километров, а границу пройти проще. Схожая ситуация с поездкой из Минска в Белосток: навигаторы обещают получасовую экономию, если ехать по M6.

Справка. Реконструкцию трассы М6 собираются полностью завершить до конца 2019-го. Работы оценивают в 240 миллионов долларов. Расчетная скорость — 100 км/ч, но это ограничение со временем пересмотрят.

Вообще, Гродно планирует зарабатывать на транзите и замкнуть на себе шопинг-трафик. В городе открывается торговый комплекс Triniti площадью 82 тысяч квадратных метров, с флагманскими магазинами международных брендов. Ожидается, что здесь начнут закупаться и те, кто проезжает город транзитом.

Фото обложки: Greta Pratt.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Появился самый короткий маршрут из Минска в польские города, сообщает myfin.by. Это произошло после реконструкции трассы М6. Если раньше, чтобы сэкономить время,...
 
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