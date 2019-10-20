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Одна из самых популярных и высокооплачиваемых голливудских актрис вышла замуж

21.10.2019 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из самых популярных и высокооплачиваемых голливудских актрис — Дженнифер Лоуренс — вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни, сообщает korrespondent.net.


Бракосочетание произошло в особняке Род-Айленда. На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых было много звезд: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель и другие.

Дженнифер Лоуренс была в платье от модного дома Dior, лицом которого она является.
Об отношениях пары стало известно в 2018 году. В феврале 2019 Лоуренс и Марони объявили о помолвке.

 
 
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