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Одна из самых популярных и высокооплачиваемых голливудских актрис вышла замуж
Источник материала: Tut.by
Одна из самых популярных и высокооплачиваемых голливудских актрис — Дженнифер Лоуренс — вышла замуж за арт-дилера Кука Мэруни,
Бракосочетание произошло в особняке Род-Айленда. На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых было много звезд: актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель и другие.
Дженнифер Лоуренс была в платье от модного дома Dior, лицом которого она является.
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Она связала себя узами брака с Куком Мэруни.
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