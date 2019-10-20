Минское «Динамо» пригласило трех новых хоккеистов

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с тремя хоккеистам: российским нападающим Егором Гайнетдиновым, а также двумя белорусами: форвардом Евгением Дадоновым и защитником Никитой Крыскиным.



Евгений Дадонов Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

23-летний Егор Гайнетдинов является воспитанником московского хоккея. Он поиграл в Молодежной хоккейной лиге за ХК «Одинцово», чеховских «Русских Витязей» и приморский «Тайфун». Всего в МХЛ в его активе 130 матчей, в которых Егор набрал 48 (32+16) очков.

В сезоне-2017/18 Гайнедтинов оказался в Беларуси, в жлобинском «Металлурге», но уже по ходу чемпионата перешел в стан лидера — минской «Юности». За три сезона, проведенных в отечественной Экстралиге, нападающий сыграл в 87 поединках и набрал 41 (27+14) очко. Также в составе «Юности» Гайнетдинов стал чемпионом (2018/19) и серебряным призером (2017/18), выиграл Кубок Беларуси (2019/20).

В этом сезоне Гайнетдинов забросил одну шайбу в семи матчах чемпионата Беларуси.

В солигорском «Шахтере» начинал сезон 27-летний нападающий Евгений Дадонов. В сезоне-2013/14 воспитанник витебского хоккея уже защищал цвета минского «Динамо». Тогда в КХЛ форвард провел 40 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также он выступал за «Динамо» в Кубке Надежды (12 матчей, один ассистентский балл).

В своей карьере он также поиграл за «Витебск» и гродненский «Неман», но больше всего матчей Евгений провел именно за «Шахтер», в рядах которого нападающий выступает три последних сезона. В текущем чемпионате он выходил на лед во всех 18 поединках, забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. В свое время Дадонов вызывался в молодежную сборную Беларуси, есть в его послужном списке и девять матчей в составе национальной сборной нашей страны.

Дадонов является двукратным чемпионом Беларуси (сезоны-2014/15 и 2016/17), а также трехкратным бронзовым призером национального первенства (2012/13, 2017/18, 2018/19).

Третий игрок, подписавший с «Динамо» пробное соглашение — защитник Никита Крыскин. 25-летний воспитанник гродненской школы несколько лет провел в системе пензенского «Дизеля» в ВХЛ и МХЛ, а в сезоне-2015/16 вернулся на родину. Сначала в ХК «Гомель», а затем в гродненский «Неман», в котором играет последние три сезона.

Именно в составе гродненской дружины Крыскин добился пока максимального достижения в карьере — выиграл золото (2017/18), серебро (2018/19) и Кубок Беларуси (2018/19). Также у него в активе бронза сезона-2015/16 за «Гомель».

Крыскин вызывался в молодежную и юношескую сборные Беларуси, а в прошлом сезоне сыграл в шести товарищеских матчах за национальную команду.

В текущем чемпионате Никита выходил на лед в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Кадровые новости прокомментировал клубной пресс-службе генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.



Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Наш тренерский штаб внимательно следит за национальным чемпионатом, постоянно просматривает потенциальных новичков, которые могли бы на данном этапе помочь «Динамо», а в перспективе и национальной сборной. Как мы неоднократно заявляли ранее, двери в нашу команду ни перед кем не закрыты, и наоборот, подписанные ранее контракты не являются гарантией спокойной жизни — доказывать свою профпригодность хоккеисты должны в каждом матче, на каждой тренировке.

На Егора Гайнетдинова тренеры «Динамо» обратили внимание во время недавних матчей «Юности» в хоккейной Лиге чемпионов. Он проявил в них характер, бойцовские качества, которые, несомненно, будут востребованы и в КХЛ.

Евгений Дадонов и Никита Крыскин давно на виду в отечественной Экстралиге, они выступают в топовых клубах, определяют игру своих команд. Мы готовы дать им шанс попробовать свои силы на новом уровне.

В общем, селекционный процесс не останавливается ни на минуту, и мы делаем все возможное, чтобы улучшить игру нашей команды и достичь необходимого результата.