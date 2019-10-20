ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» пригласило трех новых хоккеистов

21.10.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с тремя хоккеистам: российским нападающим Егором Гайнетдиновым, а также двумя белорусами: форвардом Евгением Дадоновым и защитником Никитой Крыскиным.


Евгений Дадонов Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

23-летний Егор Гайнетдинов является воспитанником московского хоккея. Он поиграл в Молодежной хоккейной лиге за ХК «Одинцово», чеховских «Русских Витязей» и приморский «Тайфун». Всего в МХЛ в его активе 130 матчей, в которых Егор набрал 48 (32+16) очков.

В сезоне-2017/18 Гайнедтинов оказался в Беларуси, в жлобинском «Металлурге», но уже по ходу чемпионата перешел в стан лидера — минской «Юности». За три сезона, проведенных в отечественной Экстралиге, нападающий сыграл в 87 поединках и набрал 41 (27+14) очко. Также в составе «Юности» Гайнетдинов стал чемпионом (2018/19) и серебряным призером (2017/18), выиграл Кубок Беларуси (2019/20).

В этом сезоне Гайнетдинов забросил одну шайбу в семи матчах чемпионата Беларуси.

В солигорском «Шахтере» начинал сезон 27-летний нападающий Евгений Дадонов. В сезоне-2013/14 воспитанник витебского хоккея уже защищал цвета минского «Динамо». Тогда в КХЛ форвард провел 40 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также он выступал за «Динамо» в Кубке Надежды (12 матчей, один ассистентский балл).

В своей карьере он также поиграл за «Витебск» и гродненский «Неман», но больше всего матчей Евгений провел именно за «Шахтер», в рядах которого нападающий выступает три последних сезона. В текущем чемпионате он выходил на лед во всех 18 поединках, забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. В свое время Дадонов вызывался в молодежную сборную Беларуси, есть в его послужном списке и девять матчей в составе национальной сборной нашей страны.

Дадонов является двукратным чемпионом Беларуси (сезоны-2014/15 и 2016/17), а также трехкратным бронзовым призером национального первенства (2012/13, 2017/18, 2018/19).

Третий игрок, подписавший с «Динамо» пробное соглашение — защитник Никита Крыскин. 25-летний воспитанник гродненской школы несколько лет провел в системе пензенского «Дизеля» в ВХЛ и МХЛ, а в сезоне-2015/16 вернулся на родину. Сначала в ХК «Гомель», а затем в гродненский «Неман», в котором играет последние три сезона.

Именно в составе гродненской дружины Крыскин добился пока максимального достижения в карьере — выиграл золото (2017/18), серебро (2018/19) и Кубок Беларуси (2018/19). Также у него в активе бронза сезона-2015/16 за «Гомель».

Крыскин вызывался в молодежную и юношескую сборные Беларуси, а в прошлом сезоне сыграл в шести товарищеских матчах за национальную команду.

В текущем чемпионате Никита выходил на лед в 18 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Кадровые новости прокомментировал клубной пресс-службе генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Наш тренерский штаб внимательно следит за национальным чемпионатом, постоянно просматривает потенциальных новичков, которые могли бы на данном этапе помочь «Динамо», а в перспективе и национальной сборной. Как мы неоднократно заявляли ранее, двери в нашу команду ни перед кем не закрыты, и наоборот, подписанные ранее контракты не являются гарантией спокойной жизни — доказывать свою профпригодность хоккеисты должны в каждом матче, на каждой тренировке.

На Егора Гайнетдинова тренеры «Динамо» обратили внимание во время недавних матчей «Юности» в хоккейной Лиге чемпионов. Он проявил в них характер, бойцовские качества, которые, несомненно, будут востребованы и в КХЛ.

Евгений Дадонов и Никита Крыскин давно на виду в отечественной Экстралиге, они выступают в топовых клубах, определяют игру своих команд. Мы готовы дать им шанс попробовать свои силы на новом уровне.

В общем, селекционный процесс не останавливается ни на минуту, и мы делаем все возможное, чтобы улучшить игру нашей команды и достичь необходимого результата.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с тремя хоккеистам: российским нападающим Егором Гайнетдиновым, а также двумя белорусами: форвардом Евгением...
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД горела фура. Никто не пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летние мужские куртки ветровки из хлопка в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика