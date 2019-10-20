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В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

21.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В воскресенье, 20 октября, в Греском сельском доме культуры прошел районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры «Горжусь профессией своей!», пишет МЛЫН.BY.

В конкурсе приняли участие директор Весейского сельского дома культуры Юлия Стасевич, директор Болотчицкого сельского дома культуры Людмила Амелькович, директор Мелешковского центра культуры и досуга Татьяна Василевская, директор Замостского сельского дома культуры Елена Нечепуренко.

Свое мастерство они продемонстрировали в 4 конкурсах. Выставка-презентация «Живи, моя профессия» поведала о нюансах работы сельских домов культуры.

В воскресенье, 20 октября, в Греском сельском доме культуры прошел районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры «Горжусь профессией своей!». О том, как выбирали лучшего работника культуры Слутчины, наш фоторепортаж.

В конкурсе приняли участие директор Весейского сельского дома культуры Юлия Стасевич, директор Болотчицкого сельского дома культуры Людмила Амелькович, директор Мелешковского центра культуры и досуга Татьяна Василевская, директор Замостского сельского дома культуры Елена Нечепуренко.

Свое мастерство они продемонстрировали в 4 конкурсах. Выставка-презентация «Живи, моя профессия» поведала о нюансах работы сельских домов культуры.

В конкурсе видеороликов «Слутчина в моем сердце» участники рассказали о малой родине. А во время творческого конкурса «От вдохновения к творчеству» продемонстрировать народные белорусские обряды.

По итогам 4 конкурсов абсолютным победителем стала директор Мелешковского центра культуры и досуга Татьяна Василевская. В этом году она празднует 30-летний профессиональный юбилей. Татьяне Василевской вручили диплом и ценный подарок для развития ее центра культуры и досуга.

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры

В Слуцком районе выбрали лучшего работника культуры


МЛЫН

 
 
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В воскресенье, 20 октября, в Греском сельском доме культуры прошел районный конкурс профессионального мастерства среди работников культуры «Горжусь профессией...
 
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