Случчанин обратился к руководству области с проблемой: слишком жарко в квартире

Источник материала: Слуцк Город





«Дома жарче, чем на курорте» — жалуется случчанин Виктор Семенович. Говорит, на улице +19°C, а у него в квартире по улице Копыльской все +35°C! Понимая, что за этот «Ташкент» придется заплатить круглую сумму, мужчина обратился на прямую линию к управляющему делами Миноблисполкома Владимиру Гуриновичу.

— Когда на улице похолодало и нам включили батареи, все было прекрасно. В квартире тепло, комфортно - одно удовольствие. Но ведь сейчас термометр показывает +19..+ 20°C. Логично предположить, что батареи должны стать холоднее. Но нет: жара в комнатах невыносимая. До батарей не дотронуться - обжечься можно, — негодует Виктор Семенович. — И не у меня одного так. Все жители по улице Копыльской страдают. Окна открываем, но толку никакого, дышать нечем. А потом придет жировка, и плати за все по полной. Зачем так топить? Не зима ведь еще…

Мужчина уверяет: он не единожды обращался в местную службу ЖКХ, звонил в диспетчерскую службу «115», но везде получал ответ: «Вызов принят. Ждите». И на этом все.

Чтобы не откладывать вопрос в долгий ящик, Владимир Гуринович связался по телефону с управляющей делами Слуцкого райисполкома Ириной Петрович и поручил устранить проблему:

— Подключайте заместителя председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству, коммунальные службы. Пускай выедут, отрегулируют батареи! Подача тепла в жилые дома должна регулироваться. А не так: на улице похолодало, включили на полную мощность батареи - и только весной их выключили. Это ведь все деньги, люди не должны переплачивать за жару, которая никому не нужна, — сказал управделами.