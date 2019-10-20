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Жителей Слободы приглашают в первую школу – на встречу с руководством райисполкома
21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
23 октября в средней школе №1 состоится встреча руководства райисполкома с жителями микрорайона Слобода.
Начало в 18:00.
Смотрите, что происходило на предыдущих встречах:
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23 октября в средней школе №1 состоится встреча руководства райисполкома с жителями микрорайона Слобода. Начало в 18:00. Смотрите, что происходило на предыдущих...
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