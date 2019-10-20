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Жителей Слободы приглашают в первую школу – на встречу с руководством райисполкома

21.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

23 октября в средней школе №1 состоится встреча руководства райисполкома с жителями микрорайона Слобода.

Начало в 18:00.

 

Жителей Слободы приглашают в первую школу – на встречу с руководством райисполкома
Фото Михаила Левцова

 

Смотрите, что происходило на предыдущих встречах:

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Теги: Могилев
 
 
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  23 октября в средней школе №1 состоится встреча руководства райисполкома с жителями микрорайона Слобода. Начало в 18:00.     Смотрите, что происходило на предыдущих...
 
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