В России рассказали что делать, если у вас украли смартфон

Источник материала: Tut.by

«Роскачество» на своем официальном сайте дало несколько рекомендаций, как защитить личную информацию в случае кражи смартфона.



Фото: freestocks.org / Unsplash

Антон Качанов, глава Центра цифровой экспертизы организации, отметил: сперва нужно активировать возможность дистанционной блокировки смартфона — так получится стереть на нем всю информацию удаленно.

При этом для разблокировки устройства рекомендуется использовать сложный пин-код или биометрические способы вроде входа по отпечатку пальца или сканирования лица. Еще один совет — регулярно делать резервные копии (не реже раза в неделю). Все фотографии, по мнению Качанова, лучше хранить в «облаках». Так их можно восстановить, если доступ к смартфону будет утрачен.

Если смартфон уже украден, то в первую очередь нужно заблокировать банковские карты, которые к нему привязаны, а также SIM-карту. После необходимо завершить сеансы на всех устройствах в соцсетях и интернет-сервисах, чтобы злоумышленники не получили к ним доступ.

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