Экзотика и традиции. В США подробно рассказали о винтовках, которые могут заменить M4 в армии

Источник материала: Tut.by

В США подходит к концу конкурс NGSW на новую штурмовую винтовку, которая должна заменить основное стрелковое оружие американской армии — карабин M4 и пулемет M249. Два месяца назад военные выбрали три компании, которые представят на конкурс свои образцы — это General Dynamics, Textron Systems и немецкая Sig Sauer. Об особенностях этого оружия пишет military.com.



Источник: Gun Expert

Винтовки и пулеметы от каждой из трех компаний будут использовать новый патрон калибра 6,8 мм — он более мощный, чем 5,56×45 мм, который используется американской армией сегодня. Новый боеприпас должен легко пробивать современные бронежилеты на больших расстояниях. Оружие, которое выиграет в конкурсе, начнет поступать в войска в первом квартале 2023 года.

General Dynamics: первый булл-пап в армии США



Источник: Gun Expert

Компания General Dynamics представила свою винтовку, выполненную в стиле булл-пап. При такой схеме магазин и ударно-спусковой механизм находятся в задней части оружия, за пистолетной рукояткой. Для американской компании это необычное решение — в США булл-пап никогда не пользовался популярностью ни у военных, ни на гражданском рынке оружия. По словам представителя General Dynamics, такая компоновка позволяет получить большую длину ствола при компактных размерах.

Так, штурмовая винтовка от GD имеет ствол длиной 50,8 см, а ручной пулемет — даже 51,3 см. Ствол карабина M4 намного короче — всего 36,8 см, а у пулемета M249 — 40,6 см. Соответственно, винтовка от General Dynamics сможет обеспечить большую дальность эффективного огня.

Сколько будет весить новое оружие, точно неизвестно, но представители компании заявляют, что масса винтовки и пулемета вписывается в требования, выдвинутые в рамках программы. Для облегчения оружия его изготавливают из никель-хромового сплава Инконель.

Textron: ленточная подача и телескопический патрон



Источник: military.com

Вариант от компании Textron предполагает ленточное питание для пулемета и магазинное — для штурмовой винтовки. Для оружия разработаны современные телескопические патроны, где пуля полностью утоплена в пластиковую гильзу. Представители Textron заявляют, что это сильно экономит массу боеприпасов и позволит брать с собой больше патронов.

Скорострельность и длина ствола оружия пока неизвестны, масса составляет менее 5,45 кг для пулемета и около 4 кг для винтовки. Для системы управления огнем нужен аккумулятор, который находится в складном прикладе.

Sig Sauer: верность традициям



Источник: military.com

Предложение от Sig Sauer выглядят наиболее традиционно — винтовка от этой компании весьма похожа по конструкции на карабин M4. Менеджер Пол Снайдер заявил, что это упростит подготовку солдат, которые привыкли тренироваться именно с M4. Вместе с тем, винтовка от Sig Sauer имеет уникальные особенности — система зарядки оружия позволяет перезаряжаться, не снимая руку с пистолетной рукоятки.

Длина ствола винтовки невелика — всего 33 сантиметра, масса винтовки меньше 4,54 кг. Снайдер заявил, что этого вполне хватит для решения всех задач на поле боя. В варианте ручного пулемета оружие имеет ствол длиной 40 см и весит 5,44 кг. Скорострельность его составляет 600 выстрелов в минуту. Пулемет имеет и ленточное, и магазинное питание (во втором случае используются магазины на 50 и 100 патронов). Солдат с таким оружием сможет быстро менять и магазины и перегревшийся ствол.

Особым преимуществом оружия от Sig Sauer менеджер назвал то, что компания изготавливала все компоненты винтовки и пулемета (включая боеприпасы) сама, не привлекая других производителей.