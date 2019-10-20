ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экзотика и традиции. В США подробно рассказали о винтовках, которые могут заменить M4 в армии

21.10.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США подходит к концу конкурс NGSW на новую штурмовую винтовку, которая должна заменить основное стрелковое оружие американской армии — карабин M4 и пулемет M249. Два месяца назад военные выбрали три компании, которые представят на конкурс свои образцы — это General Dynamics, Textron Systems и немецкая Sig Sauer. Об особенностях этого оружия пишет military.com.


Источник: Gun Expert

Винтовки и пулеметы от каждой из трех компаний будут использовать новый патрон калибра 6,8 мм — он более мощный, чем 5,56×45 мм, который используется американской армией сегодня. Новый боеприпас должен легко пробивать современные бронежилеты на больших расстояниях. Оружие, которое выиграет в конкурсе, начнет поступать в войска в первом квартале 2023 года.

General Dynamics: первый булл-пап в армии США


Источник: Gun Expert

Компания General Dynamics представила свою винтовку, выполненную в стиле булл-пап. При такой схеме магазин и ударно-спусковой механизм находятся в задней части оружия, за пистолетной рукояткой. Для американской компании это необычное решение — в США булл-пап никогда не пользовался популярностью ни у военных, ни на гражданском рынке оружия. По словам представителя General Dynamics, такая компоновка позволяет получить большую длину ствола при компактных размерах.

Так, штурмовая винтовка от GD имеет ствол длиной 50,8 см, а ручной пулемет — даже 51,3 см. Ствол карабина M4 намного короче — всего 36,8 см, а у пулемета M249 — 40,6 см. Соответственно, винтовка от General Dynamics сможет обеспечить большую дальность эффективного огня.

Сколько будет весить новое оружие, точно неизвестно, но представители компании заявляют, что масса винтовки и пулемета вписывается в требования, выдвинутые в рамках программы. Для облегчения оружия его изготавливают из никель-хромового сплава Инконель.

Textron: ленточная подача и телескопический патрон


Источник: military.com

Вариант от компании Textron предполагает ленточное питание для пулемета и магазинное — для штурмовой винтовки. Для оружия разработаны современные телескопические патроны, где пуля полностью утоплена в пластиковую гильзу. Представители Textron заявляют, что это сильно экономит массу боеприпасов и позволит брать с собой больше патронов.

Скорострельность и длина ствола оружия пока неизвестны, масса составляет менее 5,45 кг для пулемета и около 4 кг для винтовки. Для системы управления огнем нужен аккумулятор, который находится в складном прикладе.

Sig Sauer: верность традициям


Источник: military.com

Предложение от Sig Sauer выглядят наиболее традиционно — винтовка от этой компании весьма похожа по конструкции на карабин M4. Менеджер Пол Снайдер заявил, что это упростит подготовку солдат, которые привыкли тренироваться именно с M4. Вместе с тем, винтовка от Sig Sauer имеет уникальные особенности — система зарядки оружия позволяет перезаряжаться, не снимая руку с пистолетной рукоятки.

Длина ствола винтовки невелика — всего 33 сантиметра, масса винтовки меньше 4,54 кг. Снайдер заявил, что этого вполне хватит для решения всех задач на поле боя. В варианте ручного пулемета оружие имеет ствол длиной 40 см и весит 5,44 кг. Скорострельность его составляет 600 выстрелов в минуту. Пулемет имеет и ленточное, и магазинное питание (во втором случае используются магазины на 50 и 100 патронов). Солдат с таким оружием сможет быстро менять и магазины и перегревшийся ствол.

Особым преимуществом оружия от Sig Sauer менеджер назвал то, что компания изготавливала все компоненты винтовки и пулемета (включая боеприпасы) сама, не привлекая других производителей.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три компании представили абсолютно непохожие друг на друга образцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь – в тройке основных импортеров свинины из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика