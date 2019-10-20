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Перепись-2019: граждане полстраны переписались сами, к остальным сегодняпойдут переписчики

21.10.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат удовлетворен ходом переписи: практически каждый второй белорус принял в ней участие, сообщила председатель Национального статистического комитета РБ Инна Медведева.

"21% от численности населения переписался по интернету – это очень хорошая цифра. Мы на нее рассчитывали, и это была наша оценка, когда набирали переписчиков, оценивали их количество. Сегодня переписались 4,9 миллиона человек на стационарных участках и в интернете. Соответственно, нагрузка на переписчиков на оставшиеся дни уменьшилась в два раза", – сказала Инна Медведева.

21 октября стартует новый этап переписи – переписчики пойдут по адресам. 

Благодаря внедрению цифровых технологий удалось существенно сократить количество переписчиков – если в 2008 году на переписи работало 48 тысяч человек, то в этом – 12,5 тысячи. К тому же интернет-перепись экономит значительную сумму на обработке данных.

Напомним, перепись населения продлится до 30 октября. До этого срока в стране продолжат работать стационарные участки переписи – их 644 во всех регионах страны, с 21 октября начали работу и переписчики, которые придут к гражданам, не прошедшим перепись иными способами.
 
 
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Белстат удовлетворен ходом переписи: практически каждый второй белорус принял в ней участие, сообщила председатель Национального статистического комитета РБ...
 
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