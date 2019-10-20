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Не попадись! 10 самых частых способов увода денег с карты
Источник материала: Партизан
Банковские карты неплохо защищают средства от бытовой кражи, но абсолютно безопасными их, увы, не назовешь.
Способов воровства с карт оказалось не меньше, чем трюков у опытного карманника.
1. Скимминг
Скиммингом называют кражу денег через банкоматы и терминалы, когда преступники устанавливают ложные конструкции для копирования информации с карты.
За границей неоднократно случалось, что мошенники ставили собственные устройства, которые даже не связывались с банками, а просто копировали информацию с карт.
Иногда на работающие банкоматы добавляли специальные устройства, которые сохраняли данные, в т.ч. ПИН-код.
Потом злоумышленники выводили средства с карт-счета через интернет или делали клон карты и снимали наличность.
По информации «Банковского процессингового центра» за 2017 год большинство краж с карт белорусских банков происходило именно таким способом. Основная масса преступлений была связана с заграничными поездками, особенно в популярные туристические регионы.
Как защититься: проверять банкомат на подозрительные выступы и ложные клавиатуры. Однако продвинутые мошенники сейчас устанавливают такие конструкции, которые не всегда могут распознать даже опытные специалисты банка.
2. Физическая блокировка карты и «помощь» с запросом кода
Более простой вариант мошенничества с порчей настоящего банкомата. Туда вставляется что-то мешающее извлечь карту («ливанская петля» и т.п.). Рядом с банкоматом уже висит фальшивый номер техподдержки банка или ходит кто-то готовый «помочь». И в том, и в другом случае стараются узнать у хозяина карты ПИН-код.
Мошенники не возвращают карту назад, но потом сами вынимают ее и снимают деньги уже в другом месте.
Как защититься: никому и никогда не говорить свой пин-код, а телефон техподдержки смотреть на сайте банка.
3. Сайт двойник
Более сложный вариант – создание сайта похожего на сайт банка-эмитента карты. Ссылку на фальшивый сайт высылают владельцу карты, например при расчете.
На поддельном сайте открываются формы для ввода реквизитов карты и кода. Клиент сам вводит данные, но сведения идут не в банк, а создателям сайта-двойника. Затем средства выводят со счета, как если бы это сделал их владелец.
Как защититься: добавить сайт своего банка в закладки или искать официальные контакты банка.
4. Сделки с покупками
Этот «развод» основан не на высоких технологиях, но на практической психологии. Процесс начинается с каких-то честных отношений – перевод денег на карту для покупки и т.п. Владелец карты называет ее номер и получает деньги на счет.
Потом сделка повторяется, но происходит «сбой», банк якобы не пропускает платеж или что-то подобное. Чтобы исправить ситуацию, плательщик просит назвать код CVC/CVV и срок действия карты. Для платежей в интернете этого достаточно.
Как защититься: не сообщать посторонним данные платежной карты, а также использовать карты с двухфакторной аутентификацией, где каждый платеж должен быть подтвержден смс-кодом.
5. Пользование чужим телефоном или компьютером
Работа с программами интернет- и мобильного банкинга организована примерно так же, как пользование электронной почтой или аккаунтом в соцсетях – владелец карты вводит пароль, входит в личный кабинет и дает банку указания на переводы с карт-счета.
Сама карта при таких операциях прямо не используется, но риски потерять ее содержимое есть:
Если не закрыть программу и оставить телефон или компьютер без присмотра, то новый пользователь сможет проводить операции, в т.ч. выводить деньги с карт-счета.
Если сохранять на устройстве пароли, то войти в систему сможет любой, кто имеет к нему доступ.
Как защититься: после окончания работы в интернет-банке или приложении завершать текущую онлайн-сессию и никогда не соглашаться сохранять пароли, даже если это очень удобно.
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