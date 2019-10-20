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Новый этап интеграции: Турчин продвигается

21.10.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встретился в Москве с вице-премьером России Максимом Акимовым.

Новый этап интеграции: Турчин продвигается
Как сообщается, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе - проекты дорожных карт, необходимых для реализации программы по углублению интеграции в Союзном государстве. Таким образом, подготовка к тому, чтобы 8 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали новые интеграционные документы настойчиво идет.

Максим Акимов сообщил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по углублению интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.

"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал, в свою очередь, Александр Турчин.

Подводя итоги встречи, Александр Турчин сообщил журналистам, что во время переговоров стороны сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве.

"Сегодня обсуждались и дорожные карты, которые разрабатывают наши ведомства, и те вопросы, которые находятся на контроле моем и Максима Акимова, - отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси. - Это вопросы, скажем так, электронных пломб, вопросы маркировки товаров. Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу - как белорусскому, так и российскому". Однако, очевидно, что это не те вопросы, которые на самом деле интересуют официальный Минск.


Напомним, что в интервью РБК глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что подписание вообще может не состояться. И поставил этот вопрос в зависимость с тем, найдут ли стороны понимание по нефти и газу - то есть в компенсации за российский налоговый маневр. Видимо, Турин понимание находит. 

В любом случае, неподписание абсолютно никаких документов в 20-ю годовщину образования так называемого Союзного государства стало бы скандалом. Поэтому в главный вопрос в том - что именно подпишут. Однако, по словам того же Макея, проекты не публикуются, потому что, якобы, не интересуют большинство белорусов.  
 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встретился в Москве с вице-премьером России Максимом Акимовым.
 
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