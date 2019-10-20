Не враг и не друг: НАТО – уже не страшный монстр из советской пропаганды

Подтверждает ли данное событие намерение белорусских властей продолжать развитие отношений с Западом, или ситуация с регистрацией кандидатов на парламентских выборах свидетельствует об утрате для них ценности западного вектора?





Ситуацию комментирует политолог, специалист в области внешней политики и безопасности Андрей Федоров.





Как представляется, говорить о возвращении белорусского режима к жесткому плану действий оснований нет, по крайней мере, пока.





Хотя, на первый взгляд, обстановка складывается довольно странная. Так, сайт белорусского внешнеполитического ведомства особо отмечает, что А. Миссироли стал самым высоким посетившим Беларусь за последние 27 лет представителем руководства секретариата Североатлантического альянса после визита Генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера.





Тем более тот визит состоялся, можно сказать, в «доисторическую эпоху».





Поэтому в нынешней ситуации, когда Александр Лукашенко регулярно встречается с западными представителями даже менее высокого ранга, например, с еврокомиссарами, казалось бы, было целесообразно воспользоваться столь редкой возможностью и провести подобную встречу, хотя бы для того, чтобы напрямую выразить высшему руководству альянса свою озабоченность теми или иными его действиями.





Однако гостя не удостоил аудиенции даже министр иностранных дел.





Впрочем, на самом деле никакой особой интриги здесь нет. НАТО, конечно, уже не тот страшный монстр почти четвертьвековой давности, коварно подползавший к границам нашей синеокой Беларуси, но и далеко не друг.





Особенно с учетом исключительно настороженного отношения к альянсу нашего «главного союзника», в отношениях с которым в последнее время у нас и без того постоянно присутствует какая-то нервозность.





Соответственно, любой контакт с НАТО высокопоставленных белорусских официальных лиц может вызвать абсолютно ненужную в данных обстоятельствах негативную реакцию Кремля.





Упомянутая же программа ставит своей целью не более чем достаточно безобидное содействие развитию сотрудничества и диалога со всеми партнерами на основе научных исследований, при этом обеспечивает финансирование исследований. То есть больших опасений в Москве вызывать не должна.









Так что если бы белорусское руководство действительно приняло твердое решение свернуть курс на некоторую нормализацию отношений с Западом, оно без труда нашло бы способ отменить и сам визит атлантиста, и информационный день. История с Федерикой Могерини продемонстрировала это чрезвычайно наглядно.









Что же касается избирательной кампании, то с окончательными выводами и на сей счет, наверное, стоит повременить. В конце концов, возможно, исключение из гонки Канопацкой и Анисим вызван всего лишь желанием властей дать возможность набраться опыта парламентской работы как можно большему количеству новых людей из демократического сообщества. Зарегистрировали ведь аж 27 представителей БХД…





А если серьезно, то, скорее всего, белорусское руководство не без оснований полагает, что в современных геополитических реалиях как Вашингтон, так и Брюссель отреагируют на проведение выборов по привычному здешнему сценарию лишь более или менее критической риторикой.