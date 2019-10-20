Прокопеня рассказал, как экономика знаний поднимет белорусский ВВП

В системе белорусского образования «нужно проводить большое количество изменений», сделать эту систему более актуальной.





Важно добиться того, чтобы дети, которые заканчивают школу, имели другой уровень знаний.





Виктор Прокопеня в своем интервью также отметил, что следует изменить систему преподавания знаний студентам и в вузах.





Современным белорусским компаниям не хватает специалистов, которые в том числе не являются программистами.





Он подчеркнул, что создание IT-курсов, каких-то программ, «это не только про программистов, это про огромное количество других специальностей, которые сегодня востребованы в современных компаниях».









Прокопеня также напомнил о специальных кредитах, с помощью которых будут переучивать для работы в IT.





Такую идею поддержал и глава белорусского государства на прошедшем совещании с бизнесменами страны.





Прокопеня сказал, что увеличение числа работающих в этом секторе позволит в перспективе поднять ВВП страны.