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Литва опровергает сообщения о создании в стране военной базы США

21.10.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва не собирается создавать на своей территории военную базу США, сообщило Министерство иностранных дел республики.

Литовский МИД назвал "фейковой новостью" документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу Соединенных Штатов на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой.

"Компетентные власти в настоящее время занимаются расследованием инцидента", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Фальшивый пресс-релиз, по данным министерства, получили многие СМИ, дипломатические представительства и учреждения в странах НАТО. В Литве распространение фейкового заявления связывают с появлением в республике в рамках обычной ротации частей американской армии, передает DW.


Первые из около 500 военнослужащих США в середине октября прибыли в Литву в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve). Остальная часть контингента и вооружение, включая танки Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley, прибудут позднее. Они будут располагаться на военной базе в Пабраде до весны 2020 года.
 
Теги: Новости
 
 
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Литва не собирается создавать на своей территории военную базу США, сообщило Министерство иностранных дел республики.
 
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