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В Каменной Горке мужчина и две девушки прошлись по крыше машины и оторвали «дворник»
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции установили личности молодых людей, которые в Каменной Горке повредили автомобили. Об этом
Инцидент произошел рано утром 13 октября на автомобильной стоянке, расположенной на улице Люцинской. Молодые люди попрыгали по крыше автомобиля и оторвали щетку стеклоочистителя.
Сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались 30-летний мужчина, а также 18-летняя девушка и ее 15-летняя сестра. По словам задержанных, они повредили автомобили, потому что были пьяны и в хорошем настроении.
Материалы проверки по данном факту передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки. За совершение умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся уничтожением или повреждением чужого имущества, молодым людям может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет.
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Молодым людям грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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