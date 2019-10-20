ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменной Горке мужчина и две девушки прошлись по крыше машины и оторвали «дворник»

21.10.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции установили личности молодых людей, которые в Каменной Горке повредили автомобили. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел рано утром 13 октября на автомобильной стоянке, расположенной на улице Люцинской. Молодые люди попрыгали по крыше автомобиля и оторвали щетку стеклоочистителя.

Сотрудники милиции установили злоумышленников. Ими оказались 30-летний мужчина, а также 18-летняя девушка и ее 15-летняя сестра. По словам задержанных, они повредили автомобили, потому что были пьяны и в хорошем настроении.

Материалы проверки по данном факту передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки. За совершение умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся уничтожением или повреждением чужого имущества, молодым людям может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодым людям грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоу «Импровизация» возвращается в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика