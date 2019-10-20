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Шоу «Импровизация» возвращается в Минск

21.10.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актеры самого непредсказуемого шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production «Импровизация» приедут в Минске уже 16 ноября.


Фото: ТНТ

Благодаря проекту жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, а его постоянные участники — Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов — прокачали свои навыки до высочайшего уровня. Сейчас парни не задумываясь способны остроумно пошутить на любую заданную тему, ведь они лучшие в своем деле. Зрителей ждет новая концертная программа, без сценариев и подготовок, созданная и сыгранная на ваших глазах в режиме реального времени.

Главная особенность проекта — полное отсутствие сценария. Все то, что происходит на сцене, становится неожиданностью не только для зрителей, но и для самих участников. Непредсказуемые ситуации, нелепые истории и абсолютно абсурдные образы — вот то, что предстоит примерить на себя кумирам миллионов. Комики уверяют, что каждый концерт уникальный. И в это с легкостью верится, ведь сценарии и развитие всех импровизационных постановок будут зависеть исключительно от зрителей.

Когда: 16 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: 38 — 133 рубля.

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Теги: Минск
 
 
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Актеры самого непредсказуемого шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production «Импровизация» приедут в Минске уже 16 ноября.
 
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