Машина в городе. Могут ли ужиться автомобилисты и «безлошадные» соседи

Источник материала: Аргументы и факты

Стою такой на тротуаре...

Нередко на придворовых территориях имеется дефицит парковочных мест. Автомобилисты ставят своих четырехколесных «коней» где придется. Чаще всего они заползают колесами на тротуар, чем ужасно мешают окружающим. Машина перекрывает проход и заставляет родителей с детьми маневрировать между бамперами или уходить с тротуара на проезжую часть, а там тоже ездят машины. Все это создает большие неудобства для пешеходов. В общем, перекрывать пешеходный проход - это дурной тон. Кроме того, данное нарушение административно наказуемо.

…Или на газоне

Парковка на газоне тоже не нравится соседям, потому что машины нарушают верхний плодородный слой почвы. После стоянки в дождь с последующим буксованием при выезде автомобиль разрывает газон. На долгое время там перестает расти трава, образуется некрасивое грязное болото. Естественно, соседи начинают негодовать. Летят жалобы в управляющие компании и в ГАИ. В итоге активисты могут сфотографировать припаркованный на газоне автомобиль и отправить фото в контролирующие органы. Мало того что водителя оштрафуют, так еще объявят врагом двора.

Подходы и подъезды

Перекрывать припаркованной машиной подходы к подъезду - это тоже дурной тон, так как жильцам трудно проходить с колясками и с сумками из магазина. И уж тем более запрещено перекрывать подходы к мусорным контейнерам или ограничивать возможность остановки машин пожарной, скорой и прочих экстренных служб помощи.

Гонять по двору

Очень пугает жильцов быстрый проезд автомобилей внутри жилых зон. По правилам там нельзя ездить быстрее 20 км/ч, но если с высокой скоростью проскочить мимо дома, где гуляют дети, то родители могут не только возмутиться, но и проучить водителя. Проколотые колеса - самое безобидное, что может произойти.

Блокировать проезд

Часто, не найдя свободного места, кто-то оставляет машину прямо на проезде, считая, что до утра никому не потребуется выезжать из двора. Однако бывает всякое, и при необходимости некоторым приходится «ползти» задним ходом через весь двор к другому выезду, чтобы выбраться на улицу. Естественно, это тоже раздражает.

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«Греться» под окнами

Еще один действующий на нервы фактор - прогревание автомобиля ранним утром под окнами квартир. С помощью дистанционного запуска владельцы заводят мотор из дома и приходят к машине через 20-30 минут, когда салон полностью прогреется, а облака едкого дыма проникнут в открытые форточки соседей.

Самозахват паркинга

Затем в ход идут другие методы: прокалывание колес и драки. И хотя это уже как минимум хулиганство, за которое можно не только лишиться денег, но и угодить за решетку, борьба часто ведется именно такими варварскими способами.

Паркинг у дома является общественной собственностью. И только собрание жильцов решает, кто и как может оставлять машину на приватизированной или выкупленной домовым комитетом земле.