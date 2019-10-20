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Въезд запрещен. Как борются с автомобилями в разных странах мира?

21.10.2019 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Въезд запрещен. Как борются с автомобилями в разных странах мира?
www.globallookpress.com

В Китае владение автомобилем перестает быть привилегией. На внутреннем рынке продается более 20 млн новых машин ежегодно, и есть колоссальные перспективы в два раза увеличить это число в течение 10 лет. Естественно, инфраструктура городов не поспевает за автомобилизацией, и пробки в китайских многомиллионных городах уже бьют мировые рекорды. Вместе с ними улицы душит смог. Неудивительно, что власти решились на радикальные меры. 

Покупка машины — это лотерея 

«Для начала вводятся ограничения на въезд машин в центр. К примеру, в Китае для жителей иных провинций разрешен проезд через Шанхай только по скоростным магистралям в городской черте. В жилые районы иногородние машины попасть не могут, — рассказывает автомобильный эксперт и историк автомобильных производств Александр Пикуленко. — А для самих жителей Шанхая или Пекина введены ограничения иного рода. 

Условно, если последняя цифра номера нечетная, то на машине нельзя появляться в городе во вторник, в четверг или в субботу. А если последняя цифра четная, то запрет распространяется на понедельник, среду и пятницу». 

Такие методы были введены во время китайской олимпиады 2008 года, а потом стали применяться постоянно, в том числе и в других мегаполисах. 

Аналогичный способ ограничения въезда действует не только в Китае, но и в Монголии, а также в Греции и иных странах. Естественно, люди старались обойти запреты. Многие жители покупали вторую машину и ездили на них через день. Такая же ситуация повторилась и в Афинах. Там 44% жителей города владеют двумя автомобилями, а 17% — тремя. Подобная картина наблюдается и в Монголии. 

Власти Поднебесной отреагировали на такую хитрость по-своему и стали ограничивать покупку автомобилей для жителей мегаполисов. «Там проводится лотерея за право приобрести регистрационный знак, — рассказывает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. — Оплачивается небольшой взнос, и в течение года разыгрывается табличка. Если повезло, то потом под нее можно купить машину». 

В задыхающемся от автомобилей Сингапуре поступают еще более жестко. Там ведется торговля квотами на покупку машины, средняя цена на которые приближается примерно к 8000 долларов. Еще в Сингапуре высокие пошлины на импорт машин. Для личного транспорта они составляют 41% от стоимости ввезенного автомобиля. Кроме того, при постановке его на учет необходимо заплатить сбор в размере 140% от рыночной стоимости. Поэтому владение личным транспортом в крохотном государстве слишком дорогое. Все ездят на мотоциклах или мопедах. 

Въезд запрещен. Как борются с автомобилями в разных странах мира?
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Экологические районы 

Одним из самых интересных европейских примеров борьбы с автомобилями является Лондон. Въезд в исторический центр там платный и составляет около 8 фунтов. Причем в часы пик стоимость возрастает, что считается «налогом на пробку». Кроме того, светофоры на въезд в центр работают с гораздо меньшими промежутками времени, чем на выезд. В итоге легковым автомобилям попасть в центр сложнее, чем выехать из него. Да и делать там машинам нечего — паркингов нет. 

Кроме того, некоторые районы города имеют еще и экологические ограничения. Для «грязных машин» въезд в зоны сверхнизкой эмиссии составляет около 12 фунтов ежедневно. Бесплатно могут ездить только электрокары. 

Тренд на электрокары есть и в азиатских странах. В Китае для тех граждан, кто купил «зеленый» автомобиль и получил зеленый номер, разрешено заезжать в города даже с региональными номерными знаками. В Монголии действует такое же разрешение, однако при отсутствии должного контроля оно оборачивается жульничеством. 

Граждане покупают поезженные гибриды из Японии, в основном «Приусы». Затем электромотор с батареей удаляются, и жители степей ездят на модернизированных «Приусах» только с бензиновым мотором повсюду, в том числе и в перегруженном машинами Улан-Баторе. 

Общественный транспорт 

Однако просто не пустить машину в город — это не выход. Важно дать гражданам альтернативный транспорт. Власти французского Бордо вместе с запретом проезда в экологически чистый центр города на паркингах выдают квитанции с бесплатным билетом на трамвай. Развитие сети трамвайных линий позволило снизить количество легковых машин на 5-7%. 

Бесплатные трамваи есть в Таллине и в испанской Севилье. 

«В Москве благодаря введению платных паркингов и сокращению мест для стоянки тоже наблюдается снижение автомобилей на 1,5-2%, — продолжает Александр Пикуленко. — Жители центра пересаживаются на каршеринг. Одновременно растет количество такси. Сейчас их уже около 40 тысяч, и с вводом в строй еще 30 тысяч каршеринговых машин потребности в автомобилях жителей столичного центра будут удовлетворены».

 
 
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www.globallookpress.com В Китае владение автомобилем перестает быть привилегией. На внутреннем рынке продается более 20 млн...
 
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