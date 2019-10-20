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Пинский кооппром. «Перезагрузка»

21.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> На рынке по улице Ленинградской открылось обновленное мини-кафе «Бистро». В новом формате будет работать не только оно, но и в целом предприятие «Пинский кооппром».




Несколько слов о кафе. Здесь стало гораздо уютнее, совсем другая атмосфера. Этого удалось добиться в большой степени за счет ремонта, современного дизайна, усовершенствованного меню. В «Бистро» можно заказать комплексный обед, который тут же вам приготовит повар, или перекусить уже готовыми полуфабрикатами. В кафе, рассчитанное на 17 мест, приходят отведать вкусные и недорогие борщ, салат, картофель, шашлычок не только из мяса, но и рыбы, кофе, чай, молочный коктейль, всевозможные сосиски в тесте, чебуреки и многое другое. Здесь также оборудовано и до самых холодов работает и летнее кафе на 16 мест.




Подобное преображение произошло и с «Пиццерией», которая находится в Галево рядом с магазином «Родны кут» и агротехколледжем, а также с целым рядом кафе, расположенных в  больших и не очень деревнях Пинского района. Ведь теперь они относятся к УП «Пинский кооппром» Пинского райпо. Как рассказала директор предприятия Наталья Подомацкая, районное потребительское общество претерпевает реорганизацию, в связи с чем оно передало на баланс их организации 10 точек общественного питания. А в ближайшее время передадут еще две.


Где ещё есть магазины и кафе?

Не все знают, что в городе работают семь торговых объектов розничной торговли и общественного питания Пинского районного потребительского общества. Расположены они на рынках города, а также на ул. Островского - летнее (сезонное) кафе «Еда&Кофе», буфеты спецавтохозяйства ЖСКХ - по ул. Интернациональной, «Под кленами» - на ул. Красноармейской и «Якорь» - на ул. Козубовского. К слову, «Еда&Кофе» - недавно разработанный бренд Белкоопсоюза. Под новой торговой маркой работают в первую очередь объекты придорожного сервиса. В Пинске - это кафе с современным дизайном, где есть все необходимое для того, чтобы быстро и недорого поесть.

Кооппром. Что в нём?

Пинский кооппром объединяет четыре отрасли: промышленность, общественное питание, заготовку сельхозпродукции и сырья, внешнеэкономическую деятельность. Структурные подразделения организации расположены на территории как города, так и района.
Основной вид деятельности - промышленность. В состав промышленной отрасли входят такие подразделения, как две хлебопекарни, участки по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов и по убою скота, цех по производству кондитерских изделий, чипсовый, швейный цехи, цехи по производству изделий из гофрокартона и квашений и солений.

По словам заместителя директора УП «Пинский кооппром» Пинского райпо Людмилы Сидорчук, в 2019 году в хлебобулочном производстве было выпущено пять новых видов. Это подовой хлеб «Крымский новый», «Донской», «Крестьянский», формовой хлеб «Любительский» и отрубной «Хуторок».

«Закуска от деда Степана»

Безусловно, хлебобулочные изделия пользуются спросом у покупателей. Но еще больше нравятся горожанам мясные и колбасные изделия. И неспроста. Работники предприятия постоянно стараются улучшить условия их изготовления.

Вот и в нынешнем году на участок по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов была приобретена автоматическая термокамера, что позволило начать выпуск сыровяленых и сырокопченых изделий. К слову, сумма вложений составила 140, 7 тыс. руб.
В результате, добавилось восемь новых видов колбас: сыровяленые «Хуторская», «Белая вежа», «Фирменная», филей «Кольяри» (свинина) и «Кавказская» (говядина). А вот название новой колбаски «Закуска от деда Степана», как и вся продукция нашего кооппрома, на мой взгляд, ассоциируется с чем-то добрым, неподдельным, родным. Не хочу писать слово «домашним»: его ужасно «заездили» маркетологи.

Мясо и колбасы стали вкуснее и разнообразнее не только с появлением новой чудо-машины. Большую роль здесь сыграл и современный ремонт участка по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов и в целом всех производств Пинского кооппрома. Расходы на текущий ремонт и благоустройство территории составили 360 тыс. руб. Вложились и в паспортизацию территории, и в модернизацию производства, и в ремонт помещений.

Стремимся быть конкурентноспособными

- Мы стремимся к высоким международным стандартам, - рассказывает Наталья Подомацкая, - чтобы быть конкурентоспособными, наращивать экспорт продукции и в целом укреплять свои позиции как внутри страны, так и за ее пределами.

Все это дает свои результаты. На экспорт прекрасно идут полуфабрикат мясной натуральный из говядины крупнокусковой, бескостный охлажденный, упакованный под вакуумом, - в Российскую Федерацию, мясо крупного рогатого скота - в Казахстан, а также мороженая черника - в страны ближнего зарубежья. За 2018 год на экспорт было отгружено продукции на 2141, 6 тыс. долларов, темп роста составил 135 %. В нынешнем году УП «Пинский кооппром» занимает лидирующие позиции по экспорту среди таких же предприятий Брестской области.

Елена ЖУК
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ и Татьяны ТЮШКЕВИЧ
 
 
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На рынке по улице Ленинградской открылось обновленное мини-кафе «Бистро». В новом формате будет работать не только оно, но и в целом предприятие «Пинский...
 
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