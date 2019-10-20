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Дубровенцы смогут увидеть и услышать кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30

21.10.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы смогут увидеть и услышать кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30

Сегодня на «Беларусь3» выступят кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30
Трансляция выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30 запланирована:
по телевидению на 21 октября 2019 г. с 19.30 до 20.00 на телеканале «Беларусь 3»;
по радио на 6 ноября 2019 г. с 7.00 до 7.30 на «Радио Витебск».

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня на «Беларусь3» выступят кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому...
 
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