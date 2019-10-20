Дубровенцы смогут увидеть и услышать кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сегодня на «Беларусь3» выступят кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30

Трансляция выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Сенненскому избирательному округу № 30 запланирована:

по телевидению на 21 октября 2019 г. с 19.30 до 20.00 на телеканале «Беларусь 3»;

по радио на 6 ноября 2019 г. с 7.00 до 7.30 на «Радио Витебск».