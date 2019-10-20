Президент провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли.

"В уральском регионе мы работаем давно и успешно", - сказал Глава государства. Белорусская продукция хорошо известна как в области, так и за ее пределами.

"Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, - цитирует слова президента его пресс-служба. - Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, белорусское предприятие "Белкоммунмаш" может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями".