ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

21.10.2019 11:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Президент провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной отрасли.

"В уральском регионе мы работаем давно и успешно", - сказал Глава государства. Белорусская продукция хорошо известна как в области, так и за ее пределами.

"Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают наши совместные проекты в области энергетики. На Урале произведено 60% турбин, которые мы используем в Беларуси, - цитирует слова президента его пресс-служба. - Большой потенциал для расширения производственной кооперации имеется в машиностроительной отрасли. Например, белорусское предприятие "Белкоммунмаш" может организовать у вас всю линейку модернизации трамваев, притом цены будут ниже по сравнению с российскими компаниями".

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил расширить производственную кооперацию в машиностроительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уникальный случай. В семьях у братьев-близнецов родились три пары двойняшек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика