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Когда люди применили «магию фотошопа», но их разоблачили

21.10.2019 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие люди на фотографиях хотят выглядеть чуточку лучше, чем в реальной жизни. Для этого они используют конкретные позы и ракурсы, в которых они получаются стройными и привлекательными. Когда позирование не спасает, в ход идет мощное средство — фотошоп. В наше время существует очень много редакторов, которые превратят любого в «богиню Instagram». Но если с редактированием переборщить, это сильно заметно и часто очень смешно. На Reddit публикуются фотографии, на которых врунишек поймали с поличным. На смешную подборку обратил внимание twizz.ru.

Нереально белые зубы:



Забыла про отражение в зеркале:



Зона бикини? Done!




А здесь — два пупка:


Фото Instagram и на групповой фотке:


Когда словили папарацци:




Instagram-блогер пришел на YouTube:



Макияж меняет до неузнаваемости:



Слева — фото из Instagram, справа — из реальной жизни:



«Пятница и утро понедельника»:



Здесь появился мячик:


А здесь — новое лицо:



Стало — было:

 
 
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