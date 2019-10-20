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Когда люди применили «магию фотошопа», но их разоблачили
Источник материала: Tut.by
Многие люди на фотографиях хотят выглядеть чуточку лучше, чем в реальной жизни. Для этого они используют конкретные позы и ракурсы, в которых они получаются стройными и привлекательными. Когда позирование не спасает, в ход идет мощное средство — фотошоп. В наше время существует очень много редакторов, которые превратят любого в «богиню Instagram». Но если с редактированием переборщить, это сильно заметно и часто очень смешно. На Reddit публикуются фотографии, на которых врунишек поймали с поличным. На смешную подборку
Нереально белые зубы:
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