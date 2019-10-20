Когда люди применили «магию фотошопа», но их разоблачили

Источник материала: Tut.by

Многие люди на фотографиях хотят выглядеть чуточку лучше, чем в реальной жизни. Для этого они используют конкретные позы и ракурсы, в которых они получаются стройными и привлекательными. Когда позирование не спасает, в ход идет мощное средство — фотошоп. В наше время существует очень много редакторов, которые превратят любого в «богиню Instagram». Но если с редактированием переборщить, это сильно заметно и часто очень смешно. На Reddit публикуются фотографии, на которых врунишек поймали с поличным. На смешную подборку обратил внимание twizz.ru.

Нереально белые зубы:





Забыла про отражение в зеркале:









Зона бикини? Done!













А здесь — два пупка:





Фото Instagram и на групповой фотке:





Когда словили папарацци:













Instagram-блогер пришел на YouTube:









Макияж меняет до неузнаваемости:









Слева — фото из Instagram, справа — из реальной жизни:









«Пятница и утро понедельника»:









Здесь появился мячик:





А здесь — новое лицо:









Стало — было:



