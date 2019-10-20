В США нестандартно снесли огромные башенные краны: посмотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Два башенных крана пришлось демонтировать при помощи взрывчатки в Новом Орлеане. Конструкции находились в аварийном состоянии после того, как в здании, на котором они стояли, обрушились несколько этажей. В результате погибли трое строителей, и заниматься поиском их тел не представлялось возможным из-за опасности дальнейших обрушений. Взорванные краны упали на улицу прямо у жилых зданий. Посмотрите, как это происходило.