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В США нестандартно снесли огромные башенные краны: посмотрите, как это было

21.10.2019 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два башенных крана пришлось демонтировать при помощи взрывчатки в Новом Орлеане. Конструкции находились в аварийном состоянии после того, как в здании, на котором они стояли, обрушились несколько этажей. В результате погибли трое строителей, и заниматься поиском их тел не представлялось возможным из-за опасности дальнейших обрушений. Взорванные краны упали на улицу прямо у жилых зданий. Посмотрите, как это происходило.

 
 
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Взорванные краны упали на улицу прямо у жилых зданий.
 
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