«Факелы революции» и «световые шторки». Как в метро возвращают родную подсветку станций

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Площадь Ленина» спустя годы снова подсветили шар с серпом и молотом, а еще вернули подсветку памятника «Курловский расстрел». А вот на «Востоке» вместо задуманного архитекторами «света из иллюминаторов» уже шесть лет висят обычные лампы — так будет всегда? Ответ — в материале. В столичной подземке TUT.BY рассказали, как возвращают родное освещение станций.

Как на «Купаловской» зажигают панно

В минском метро постепенно приводят в порядок освещение на станциях. Если точнее — возвращают некоторые решения архитекторов. За годы работы подземки многие оригинальные лампы перегорели.

В службе электроснабжения Минского метрополитена объясняют:

— Когда строили станции, некоторые стекла заказывали в других союзных республиках. Плафоны стали выходить из строя, похожие часто не могли найти, поэтому что-то переделывали или просто выводили из работы. Что-то терялось с точки зрения архитектуры и когда стали заменять прежние энергоемкие лампы на более экономные. Сейчас цель — зажечь все лампочки, которые горели когда-то, а заодно с помощью современного оборудования исполнить замысел проектировщиков.



Декоративное панно на «Купаловской» после того, как его подсветили

Из последнего — ярко загорелось одно из двух декоративных стеклянных панно на станции «Купаловская».

Минчане постят фотографии в соцсетях с комментариями вроде: «Оно, что, и раньше горело?», «Вау, там почистили плафоны!», «А второе зажгут?»

Стекла действительно почистили. Но это не все.

— Панно подсвечивались, но очень тускло. Чтобы это исправить, разработали новое решение, — объясняет главный инженер службы электроснабжения Алексей Хатеев. — Одну композицию уже подсветили светильниками с конструктивными особенностями. Сейчас экспериментируем с режимами, смотрим, как будет работать. Подсветка будет работать с обеих сторон.



Интерьер «Купаловской» должен отсылать к народному празднику Купалье и природным мотивам. На стенах вдоль платформы — «колоски», их тоже зажгут ярче, а пока подбирается нужный режим

Зачем нужна подсветка серпа и молота и «факелов революции»

Станция «Октябрьская» этим летом заметно посветлела. Стали более заметными на платформе и колонны, которые символизируют «факелы революции».



Интерьер станции «Октябрьская» после работы с освещением

— Раньше казалось, что на станции темно. Так было и сразу после постройки «Октябрьской», несмотря на то, что свет был включен на 100% по проекту. Мы стали думать, почему темно, — отдали стекла в светотехническую лабораторию. Оказалось, их светопропускаемость — менее 40%, мощный свет от ламп не мог их пробить. Теперь мы поставили специальные линзованные прожекторы. Немного подсветили стекла, а основной поток света направили на потолок — отражаясь, он рассеивается. На уровне платформы мы в итоге получаем современную норму освещенности.

«Потолок напоминает крышу хаты». Необычная экскурсия по минской подземке

Если из строя выходит какой-то специфический светильник, найти замену бывает непросто. Во время взрыва на «Октябрьской» в 2011 году разбились стекла на нескольких колоннах — в поисках решений для изготовления идентичных пришлось поездить по заводам.

Помимо «факелов революции», подсветили в этом году и композицию с серпом и молотом на «Площади Ленина».



Композиция «Светоч» на станции «Площадь Ленина»

— В свое время кто-то решил выключить подсветку знака «Курловский расстрел» и шара с серпом и молотом, а потом никто не решался включить. Мы предложили руководству вернуть — нас поддержали. Читаем разные комментарии, но хочется сказать: мы «ни за белых, ни за красных» — мы за архитектуру метро, за красоту станций, — говорят специалисты минской подземки.

Такой подход дает эффект. Недавно в Минске побывал американец Питер Сантеннелло, который сначала снял обзорный ролик про город, а потом отдельный — про метро . На «Площади Ленина» его внимание привлекла композиция «Светоч». Турист говорит про шар с серпом и молотом: «Это немного сюрреалистично. Очень мощно!»



Мемориальный знак, посвященный Курловскому расстрелу — трагическим событиям 1905 года на Привокзальной площади в Минске. Еще недавно задуманная архитекторами красная подсветка не работала и памятник был плохо заметен

Что еще подсветят на «Площади Победы»

Работают в метро и с освещением станции «Площадь Победы». Художник станции Валерий Довгало объяснял TUT.BY, что колонны там — символ салюта победы. Светильники сделаны из хрусталя, но в них добавили «лампы попроще».

— Стекла оттуда мы тоже отдали в лабораторию, чтобы разобраться, как добиться лучшей пропускаемости света. Вернем все, что было подсвечено раньше, к 9 мая 2020 года. Сверху памятник Победы приводят в порядок (сейчас реконструируют обелиск над станцией. — Прим. TUT.BY), мы тоже хотим сделать по максимуму.



Салют Победы в оформлении колонн на станции «Площадь Победы»

Что за «световые шторки» зажгут на «Академии наук»

Экспериментируют с освещением в метро по ночам. На станцию «Академия наук» вернут подсветку между колоннами. Она была задумана изначально.

— Выходя из поезда, люди должны были проходить через этакую «световую ширму» на платформу. Правда, даже когда все работало, воплощение идеи было неполным из-за ограниченности технических средств. Когда подсветку отключили — никто на это не обращал внимания. Сейчас хотим получить и красоту, и максимальную эффективность.



На этом фото (предположительно, сделанном в 1990-х) виден свет между колоннами на «Академии наук».

Фото: из архива Александра Лычавко

Почему родное освещение на «Востоке» вернут, а на «Московской» — нет

Идея оформления станции «Восток» — космос, ниши на стенах — иллюминаторы. Долгое время свет давали лампочки, размещенные за плафонами в нишах. Еще в 2013 году лампы в нишах погасили , взамен повесили светильники с лампами дневного света.



Ниши, стилизованные под иллюминаторы, в оформлении станции «Восток». Видны плафоны, лампы в которых отключили в 2013-м, и светильники, установленные взамен

— Мы понимаем проблему, станция «Восток» — наша боль, но там все непросто, — говорят в службе электроснабжения. — Сначала плафоны были из специального пластика, со временем они потемнели — из-за этого станция начала терять внешний вид. Как могли, в метро пытались решить вопрос. У нас в Беларуси по образцу изготовили новые плафоны, их подсветили сзади, но и они быстро пришли в негодность, пожелтели. Пришлось повесить лампы дневного света.

Не последним аргументом была и экономия.

— Раньше стояли прожекторы мощностью 150 ватт, теперь — по 36. Представьте, при работе метро 365 дней в году и 24 часа в сутки — какие затраты, — говорит Алексей Хатеев. — Но иллюминаторы на станции снова станут основным источником света. Мы нашли решение: сейчас есть более стойкий светотехнический пластик. Мы пытаемся найти, кто сможет сделать из него копии оригинальных плафонов. Надеемся решить вопрос в следующем году.

А вот на станцию «Московская» родное освещение не будут возвращать. Раньше там был подвесной потолок из белого оргстекла, через которое проходил рассеянный свет.



Так выглядел оригинальный подвесной потолок из белого оргстекла на станции «Московская», который давал рассеянный свет. Фото: А. Лободы

Сначала потолок «выключили», повесили другие лампы. Потом сняли оригинальный потолок. По этой станции специалисты категоричны: освещение останется таким, как сейчас.

— При прежних потолках были проблемы по техобслуживанию и степени освещенности станции. Не все идеи архитекторов просты для эксплуатации. Сегодняшнее решение по освещенности станции нас устраивает и соответствует нормам, — говорит Алексей Хатеев.



В последнем варианте подвесной потолок на станции «Московская» заменяет подсветка

Как удается сэкономить, если станции становятся светлее

В метро подсказывают изменения, на которые пассажиры могли не обратить внимания. Например, на «Пролетарской».

— Если раньше станция воспринималась уныло, то теперь стала выглядеть монументальной. Благодаря подсветке вырисовались колонны.



Станция «Пролетарская» в обновленном освещении

На «Якуба Коласа» свет снова льется из специальных ниш в потолке — колонны с сюжетами быта белорусов теперь лучше освещены.

На станции «Парк Челюскинцев» подсветили люстры на потолках. Здесь побывал канадский фотограф Кристофер Хервиг. Его снимок этой станции (а еще — «Октябрьской») попал в книгу канадца по советским станциям метро.

Уже давно включены фонари на «Пушкинской». Посветлел переход между «Купаловской» и «Октябрьской», на «Немиге» лучше осветили кассовые залы и подземный переход, ведущий к станции.

Постепенно подземку приводят к современным нормам по освещенности — в советские годы на станциях могло быть темнее почти в два раза.

При этом метрополитеновцам удается сэкономить. Специалисты объясняют:

— На «Институте культуры» поставили новые светодиодные светильники, потребление уменьшили в два раза — теперь в месяц экономим порядка шести тысяч киловатт электроэнергии. На «Тракторном заводе» стояли мощные лампы ДРЛ — заменили их на светодиодные, и энергопотребление сократилось в три раза.



На станции «Пушкинская» зажгли фонари уже несколько лет назад. Потом в них поставили светодиодные лампы

Почему гасли звезды на станции «Петровщина»

Многие замечали, что на «звездном небе» «Петровщины» часто перегорали лампочки.

— Нам было непонятно почему, — говорят в метрополитене. — Год назад, к первому ночному концерту в метро, мы нашли решение. Те, кто реализовывал проект, допустили небольшую техническую ошибку. Мы ее исправили, сейчас все звезды горят.

Станцию «Грушевка» запустили без подсветки скульптуры груши, которая задумывалась архитектором. Сейчас там тоже включили свет.



Потолок над платформой «Петровщины»