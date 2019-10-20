Девятым иностранцем в составе минского «Динамо» стал нападающий из Канады

Источник материала: Tut.by

Канадский нападающий Райан Спунер стал очередным новичком минского «Динамо». Эту информацию подтвердили в его предыдущем клубе «Лугано».



Фото: HC Lugano

27-летний Спунер имеет богатый опыт в Национальной хоккейной лиге. Он защищал цвета «Бостона», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер» и «Эдмонтон».

Форвард ярко выглядел несколько лет назад, набирая в сильнейшей лиге мира более 40 очков за сезон, но два последних сезона для Райана вышли крайне неудачными. В чемпионате-2018/2019 он сменил четыре команды, забросив в 52 матчах НХЛ лишь три шайбы, в результате чего был сослан в АХЛ.

Летом Спунер перешел в швейцарский «Лугано», но не смог пробиться в состав команды. В 2 матчах он набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3».

Канадец стал девятым иностранцем в составе минского «Динамо». В клубе также подписаны швед Юнас Энрот, канадцы Стефан Эллиотт, Марк-Андре Граньяни, Франсис Паре, финн Тему Пулккинен, американцы Дрю Шор и Шейн Принс, а также россиянин Егор Гайнетдинов. При этом Принс и Паре выразили желание в будущем играть за сборную Беларуси.

Спунер играл за Канаду на юниорском чемпионате мира, а это значит, что если он захочет сменить спортивное гражданство, то должен перед этим прожить минимум четыре года в Беларуси.