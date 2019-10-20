Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар подешевел до минимума за 82 дня, евро и рубль подорожали. Биткойн +287.76.

Курс доллара опустился всего на 0,0001 BYN до 2,0387 BYN/USD. Этого минимального снижения хватило для того, чтобы доллар оказался на минимуме за 82 дня. Сегодня американская валюта дешевеет уже пятый раз подряд.

Курс евро вырос на 0,0090 BYN до 2,2770 BYN/EUR и оказался на максимуме за 17 дней.

Курс российского рубля подрос на 0,0033 рубля до 3,1917 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8242.23$ (+287.76);

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