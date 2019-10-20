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В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды

21.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Температурные рекорды побиты 20 октября в Минске и областных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды

"В прошедшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 10-16 градусов, что на 5-9 градусов выше климатической нормы. Температура днем 20 октября была в основном 16-21 градус тепла, по югу воздух прогревался до 22,5 градуса. Теплее всего было на метеостанции Полесская (Лунинецкий район). Температурные рекорды дня были побиты вчера по всей Беларуси. В Минске столбик термометра поднялся до 20,1 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд был в 1966 году - плюс 17,4 градуса", - рассказали в Белгидромете.

В Бресте 20 октября температура воздуха повышалась до 21,7 градуса тепла (предыдущий максимум был значительно меньше - плюс 18,4 градуса в 1984 году). В Витебске было 18,4 градуса тепла (плюс 16,2 градуса в 1966 году), в Гомеле - 20,4 градуса выше нуля (плюс 18,5 градуса в 1966 году), в Гродно - 19,1 градуса тепла (плюс 16,9 градуса в 1984 году), в Могилеве - 18,8 градуса выше нуля (плюс 17 градусов в 1966 году).

В Минске и областных центрах 20 октября побиты температурные рекорды

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер прогнозируется юго-западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха по стране днем будет в пределах от 15 до 20 градусов тепла, по югу - до 22 градусов выше нуля. В ближайшие дни в стране сохранится теплая погода.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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