В фуре, которая перевозила по документам макулатуру, оказался лом корпусов АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Данное письмо было направлено в ГУ «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики Беларусь, Администрацию Президента Республики Беларусь, Брестский областной исполнительный комитет и Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.





16 октября 2019 года представители Брестской общественности зафиксировали вывоз с территории завода «АйПауэр» (не введен а эксплуатацию, вся деятельность остановлена согласно распоряжения председателя облисполкома) отходов производства.

Вывоз производился грузовым автомобилем заготовителя на территорию Брестского производственного участка ОАО «Белвторресурсы» по адресу г.Брест, ул. Красногвардейская 112/1.

Машина была остановлена по инициативе представителей общественности, вскрыта, внутри машины находились поддоны с коробами корпусов аккумуляторных батарей, перетянутыми стрейч-пленкой, а также небольшое количество картона.





При вскрытии упаковочной пленки обнаружены корпуса АКБ б/у в виде полипропиленовых коробов, поврежденные резанием, с остатками клея, сепараторных пластин, вкраплений свинцового содержимого, с определяемым запахом серной кислоты.

Документы на вывоз были оформлены в виде товаро-транспортной накладной и сопроводительного паспорта перевозки отходов.

Производитель отходов – ООО «АйПауэр». Получатель и перевозчик отходов – ОАО «Белвторресурсы» (организация-заготовитель отходов).





Согласно документов производилась перевозка макулатуры, полипропилена и полиэтиленовой пленки в виде следующих отходов, судя по определенному по Классификатору виду – незагрязненных, и предназначенных, по видимому, на передачу (пластик) на дробление и использование в виде пластикового сырья для изготовления продукции:

- Полипропилен, бракованные изделия, обрезки изделий, код 5712802, 3 кл. опасности, 0,510 т.

- Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия, код 5712110, 3 кл. опасности, 0,150 т.

По факту, зафиксированному представителями общественности, в полностью загруженном грузовом автомобиле вывозился загрязненный серной кислотой, свинцом и другими химическими компонентами АКБ полипропилен. Виды данного отхода согласно Классификатору - «Пластмассовый корпус от разборки аккумуляторов», код 5713902 или «Полипропилен загрязненный», код 5712808. Согласно Классификатору класс опасности данных отходов отсутствует, соответственно, прежде чем решать вопрос по утилизации данного отхода и, тем более, передаче его как товарного вторсырья, предприятие обязано, согласно законодательству об отходах, организовать определение фактического класса опасности в соответствии с уровнем загрязнения.

Отходы в виде бракованных изделий из полипропилена или обрезков полипропиленовых изделий на предприятии, согласно проектной документации, не образуются.

По видимому на заводе ООО «АйПауэр» было организовано производство по разборке бракованных или некондиционных АКБ – основного вида выпускаемой продукции, слив загрязненной серной кислоты, выемка свинцовой составляющей, сепараторных пластин, других компонентов АКБ. Данный производственный процесс проектом не предусмотрен, также место слива и технология работы с кислотой также проектом не предусмотрена.





Отход по виду «Полиэтилен, вышедшие из употребления пленочные изделия» вывозились в машине только в виде упаковочной стрэйч-пленки в количестве, значительно меньше заявленных 150 кг.

Также вывозилось небольшое количество отходов картона в виде отхода «Прочие незагрязненные отходы картона», код 1870609, 4 кл. опасности, 0,619 т.

Инвентаризация отходов на ООО «АйПауэр» в надлежащем законодательством порядке не проводилась.

Общественность просит природоохранные органы разобраться:

- с наличием неучтенного в проекте техпроцесса разборки АКБ б/у – учтенных в виде отхода «Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрежденные с неслитым электролитом», код 3532201, 1-й класс опасности, предназначенных к передаче на специализированное предприятие ООО «БИТ-Сплав»;

- с вопросом обращения с жидким отходом – загрязненной серной кислотой;

- с фактом подлога документов на несуществующие отходы завода ООО «АйПауэр» и сокрытия фактического вывоза отходов основной производственной деятельности аккумуляторного завода, более опасного класса и в значительно большем весовом количестве, на заготовительное предприятие, которое специализируется на заготовке вторичного сырья - макулатуры, полимерных отходов, стеклобоя, резиносодержащих отходов, передаваемых затем на переработку.





Отходы, загрязненные токсичным свинцом при отсутствии в РБ переработчика могут быть только захоронены на спецполигоне.

Предоставленная в данном письме информация подтверждается специалистами природоохранных органов, в частности Поленчуком Н.Н., запись слов которого предоставляется (есть в редакции).

Общественность также настоятельно просит городские, районные и областные природоохранные органы контроля и надзора взять на себя всю полноту контроля за деятельностью производства завода ООО «АйПауэр», потому что при отсутствии реальной работы госоргана его функции на себя вынуждены брать граждане, заинтересованные, в первую очередь, в своей экологической безопасности.