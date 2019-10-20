Источник материала: Виртуальный Брест

Тема госпошлины и необходимости изменений в ее уплате держится в топе самых обсуждаемых. Этой весной даже был подготовлен проект документа, призванный все поменять. Но когда до часа "икс", то есть 1 апреля 2019 года, когда намечалось официальное внесение изменений, оставалась всего пара дней, законодатель ошарашил: указ не принят, глава государства направил его на доработку. Что произошло? Почему столь волнующий белорусских автолюбителей законодательный акт не был реализован?





Пройдемся по основным моментам указа и постараемся понять, что пошло не так и можно ли в этом уравнении прийти к общему знаменателю.

Задно расскажем, как наш читатель Иван Комлев вел переписку с Министерством финансов.

"Я неработающий пенсионер и пользуюсь своим автомобилем по необходимости, а именно: весной-летом - 4-5 раз в месяц, осенью-зимой - 2-3 раза в месяц. Минфин очередной раз предлагает производить оплату с минимальным сроком один месяц. Но почему я должен платить за целый месяц, то есть за то, чем не пользовался? Я неоднократно обращался с этим вопросом в Минфин, но внятного ответа не получил. И таких, как я, тысячи, причем не только пенсионеров. Дворы забиты машинами, которые неделями стоят без движения. Вы лучше меня знаете эту картину. Объясните, пожалуйста, такую ситуацию: я выехал один раз и попал на камеру видеофиксации, мне прислали штраф - как мне доказать, что это был единичный выезд? Или в нашей стране это недоказуемо? Прошу вас, если можно, активировать эту тему, так как закон может быть принят до нового года, остается мало времени".

Из ответа Министерства финансов Беларуси :

...Для граждан, использующих транспортные средства нерегулярно, проектом Указа устанавливается возможность ежемесячного внесения платы не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении. При этом за месяцы, когда транспортное средство не будет использоваться, плата вноситься не будет.



Одновременно считаем необходимым отметить, что автомобильная дорога - это сложное комплексное инженерное сооружение, требующее финансирования затрат постоянного характера на текущие и капитальные расходы. Именно постоянный характер расходов государства на дорожную отрасль является причиной того, что каждый владелец транспортного средства должен нести частичное бремя этих расходов, оплачивая "дорожный налог", поскольку автомобильная дорога должна быть предоставлена владельцу транспортного средства в пользование в любое время в надлежащем состоянии.

Внесение платы будет являться минимальным вкладом в создание и поддержание в должном состоянии дорожной инфраструктуры.

Заместитель министра Д.Н.Кийко.





Министерство финансов считает дорожный налог "минимальным вкладом" автовладельца. Что значат эти слова? Что это небольшие деньги для автомобилистов или несущественная сумма в глазах государства?

На практике не получается ни так, ни эдак.

150 миллионов долларов от автовладельцев - мало?



Размер Республиканского дорожного фонда в 2019 году составил 560.539.400 рублей. Еще 139.256.744 рубя в дорожный фонд поступило из республиканского бюджета. Итого - 699.796.144 рубля.

Для сравнения: в 2018 году размер дорожного фонда составил 561.928.000 рублей. Еще чуть более 32 млн рублей добавил республиканский бюджет, в общей сложности получилось 594.022.474 рубля.

В прошлом году поступления от госпошлины составили более 319 млн рублей.

Каковы планы поступления денег от автовладельцев на этот год, достоверно неизвестно - доходная часть бюджета содержит лишь общую графу "государственная пошлина". Но примерные цифры можно вывести косвенными путями. Так, в местные бюджеты решено направить 145.000.000 рублей. А изначально оговаривалось, что на местные дороги будет отчисляться половина от всех поступлений (хотя стоит отметить, что в прошлом году местные бюджеты получили лишь 45%). Но в целом порядок сумм понятен: в 2019 году от автовладельцев государство ждет примерно те же 300 млн.

Это значит, что государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с момента ее введения была и остается основным источником доходов Республиканского дорожного фонда. И уж никак не минимальным

Минимально - для людей?



Посмотрим в карман граждан?

Средняя зарплата на небогатой Витебщине - около 600 рублей. Это до выплат налогов. На руки люди нередко получают 400-500, а то и 300 рублей. При таком подходе разовый платеж 153 рубля в год в виде дорожного налога трудно, на наш взгляд, считать минимальным. А ведь автомобиль еще нужно содержать в необходимом техническом состоянии в соответствии с теми же ПДД!

Никто не спорит, что автомобилисты должны нести бремя содержания дорог. Но при условии, что механизм уплаты будет простым и адекватным.

Дорожный налог "размыть" в топливе?



Сперва небезосновательно многие водители надеялись, что плату за дороги включат в цену топлива. Ведь сами госорганы всерьез рассматривали такое предложение.





Из ответа Министерства финансов Беларуси:

… Проект Указа Президента Республики Беларусь "О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети" не поддержан Администрацией Президента Республики Беларусь.



В этой связи Министерством финансов прорабатывается вопрос о включении государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в стоимость автомобильного топлива в целях ее взимания с учетом интенсивности использования автомобильных дорог.



Заместитель министра Д.Н.Кийко.



Такая схема кажется очень жизнеспособной: больше катаешься на авто, чаще покупаешь топливо, больше платишь.

Но сторонники этого предложения забывают, что в стране используется огромное количество техники, которая для участия в дорожном движении не предназначена. Это сельскохозяйственная, строительная, дорожная техника, комбайны, различный технологический транспорт. Получается, что такие машины выполняют свои функции, потребляют топливо и тратятся на дороги, по которым не ездят. Уже нелогично.

Плюс стоит понимать, что если за счет налога подорожает топливо, то цена подпрыгнет на все товары.

Поэтому, несмотря на застопорившееся принятие первоапрельского указа, вариант с возможностью ежемесячно платить налог кажется самым вероятным. Его главный "минус" - наладить контроль за исполнением выплат. И опасения читателя Ивана Комлева понятны: как камеры будут работать? Как нарушителей будут привлекать? Как придется отстаивать свои права? Наша страна и любое технологическое начинание - это нередко квест на выживание.

Но вот что еще нас заинтересовало в ответах, полученных автовладельцем: “… Проект Указа Президента Республики Беларусь "О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети..."

Обратили внимание на название указа? До 1 апреля проект назывался "О платежах за участие в дорожном движении". Значит, просто платежей за участие в дорожном движении оказалось недостаточно, и к этому добавились теперь и платежи за пользование отдельными элементами улично-дорожной сети? Неожиданно.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2012 г. №160 "Об адресной системе" элементами улично-дорожной сети населенных пунктов являются: улицы, переулки, проезды, тупики, спуски, въезды, парки, скверы, проспекты, магистрали, площади, бульвары, тракты, набережные, шоссе.

Какие из этих элементов войдут в перечень "отдельных" и за что еще помимо дорог будут платить автомобилисты? Это еще один вопрос, который остается открытым.

В целом же затянувшееся принятие решения по госпошлине говорит о том, что власти не могут определиться, какое из имеющихся на выбор "зол" меньшее. А сделать это необходимо. Ведь скоро выборы.