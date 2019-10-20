Брестский школьник входит в десятку сильнейших по географии в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Международная географическая олимпиада (iGeo) – ежегодное соревнование, в ходе которого школьники со всего мира проверяют свои знания и навыки в области географии. Нижняя возрастная планка для участников – 16 лет. У Дениса Рабчука из Бреста есть все шансы побывать на престижной олимпиаде в следующем году в составе национальной команды: ученик 10-го класса гимназии №1 входит в десятку сильнейших по этому предмету в Беларуси.





В олимпиадное движение Денис включился в 6-м классе и каждый год демонстрирует высокие результаты и впечатляющую эрудицию. На этом пути он уже завоевал немало наград, к слову, «урожайным» выдался и 2019 год: в июне привез из Калининграда «серебро» VI Балтийской международной олимпиады школьников по географии, а в сентябре – «бронзу» XIII Международной олимпиады по наукам о Земле из южнокорейского города Тэгу.

«Я НЕ ЗАЦИКЛЕН НА ГЕОГРАФИИ»

Так уж совпало, что наша встреча с Денисом Рабчуком проходила на фоне стран и континентов – большая карта мира на стене кабинета стала отличным подспорьем в разговоре с молодым знатоком географии. По ней мы проследили неблизкий путь до Южной Кореи, «прогулялись» по странам, где побывал Денис и куда планирует съездить.

- Дома есть карта мира, и не одна. В моей комнате их три на стене – политическая, физическая и карта религий, – говорит Денис. – Мое увлечение географией началось еще в детстве: у отца географическое образование и для нас всегда было интересно поговорить о тектонике или обсудить демографию. Родители поддерживают мое желание углубленно изучать географию, радуются победам.

А помните ли вы, почему континенты изменяют свое местоположение? Ученик 6-го класса Денис Рабчук легко отвечал на этот и множество других вопросов своего учителя географии Елены Соколовской. Педагог предложила любознательному мальчику принять участие в предметной олимпиаде. Попробовал – и завоевал первое место на районном этапе. А там, как говорится, завертелось…

Подготовка талантливого педагога Елены Арнольдовны, правильная мотивация и недюжинное желание самого Дениса помогли в дальнейшем успешно конкурировать на олимпиадах. Также с легкой руки Елены Соколовской ее ученик проводит в шестой школьный день занятия по географическим темам, на которых собираются гимназисты-олимпиадники с 6 по 11 классы.

– Отец передал мне интерес к предмету и объяснил базовые принципы (ведь у многих ребят проблема именно в том, что они могут запомнить какой-то объем информации, но не понимают сути того или иного природного явления). Елена Арнольдовна помогла выстроить эффективную систему подготовки. Еще здорово, что в нашей гимназии сложилась своя среда олимпиадников-географов – мы конкурируем, общаемся, делимся опытом. Очень многое дало самообразование, – перечисляет Денис.

Подготовка к соревнованиям, особенно международным, поглощает всё свободное время. На сборах, которые проходят, как правило, в столице, ребята «прокачивают» знания по предмету. При этом международные олимпиады проводятся на английском языке – уровень владения также должен быть на высоте. Как не перегореть при таких нагрузках?

– Без грамотного планирования ничего не получится, – считает гимназист. – Как пример: взял за правило читать по 30 страниц учебной литературы в день – делаешь это в системе, каждый день. Для меня главное – ясная мотивация: не какие-то абстрактные цели (стать умнее, лучше, сильнее), а конкретное вознаграждение – то, что реально ценишь и хочешь достичь. И обязательно – вдохновение. Когда я чувствую, что мне банально надоело копаться в какой-то теме, переключаюсь на что-то другое. Я не зациклен на географии – мне интересны искусство, архитектура, спорт. Люблю гулять по Бресту, открывать для себя новые места.

Первой международной наградой Дениса стало «серебро» Балтийской олимпиады. Соревнование серьезное – 6 стран, более 40 участников, высокая конкуренция.

- Для меня это было «вау!» – улыбается Денис. – Очень хороший стимул развиваться: не пытаться себя оправдать в каких-то моментах, мол, это не я недоучил – это олимпиада странная, а дальше познавать процессы: как что в природе работает, что на что влияет. Благодаря знаниям ты видишь больше и даже предвидишь. Бывает так: еду куда-то, взглядом «сканирую» местность и понимаю – через лет пять здесь будет овраг.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: КИБЕРПАНК И ДИНОЗАВРЫ

- Не хотелось уезжать, – признается бронзовый призер, когда вспоминает Международную олимпиаду по наукам о Земле (IESO) в Южной Корее. – Собрались ребята из 46 стран – общаться с ними, соревноваться было уникальным опытом. Мьянма, Бразилия, США, Малави – мы были на одной волне…

Международная олимпиада по наукам о Земле – это даже не география в школьном понимании. Она включает такие дисциплины, как метеорология, геология, океанография и астрономия. От участников формат IESO требует разносторонних знаний и аналитических навыков. К соревнованию допускаются ребята не старше 18 лет и не студенты. По условиям олимпиады, индивидуальную награду здесь можно получить лишь раз в жизни.

Перелет Минск – Москва – Сеул – это почти 10 часов в пути. Команде из Беларуси предстояло быстро адаптироваться к другому часовому поясу и климату, чтобы в напряженном темпе проходить все испытания IESO с достойными результатами. Международный конкурс включает теоретические тесты, разделенные на четыре блока – «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь», и практические задания, которые выполняются в полевых условиях и требуют от участников умения обращаться с различными приборами и оборудованием.





– Мы выезжали в горы, где ставилась задача, например, определить, из каких минералов, компонентов слагаются обнаженные горные породы на конкретном участке, либо объяснить, как образовалась эта местность (извержение вулкана, сдвиг литосферных плит и пр.) и восстановить последовательность процессов, – рассказывает Денис. – Также было командное задание – изучить информацию по вопросу и презентовать результаты в виде проекта. Мы собирали данные по быту динозавров: на местности, где сохранились следы этих животных, изучали окаменелости, их описания, чтобы по собранным фактам, а также по залеганию пород в геологическом разломе понять, что там происходило тысячи лет назад. Это было очень интересно, но и очень энергозатратно: на сон и отдых практически не оставалось времени.

Однако, как говорится, не соревнованиями едиными. Участники IESO смогли познакомиться с южнокорейской архитектурой и культурой, национальной кухней страны и менталитетом жителей.

- Запомнились очень «высокие» города – в небольшой по площади стране проживает в 5 раз больше населения, чем в Беларуси. Поразила архитектура – образец конструктивизма. Южная Корея – это просто рай для любителей киберпанка! Огромные аскетичные небоскребы, застройка очень компактная и функциональная. В духе конструктивизма выдержаны и станции метрополитена – громоздкие, созданные для многотысячных потоков людей. Удивляли контрасты: посреди высотных зданий – традиционный азиатский рынок с неповторимым колоритом. Синтоистский храм – и рядом католическая церковь. В этом, мне кажется, проявляется менталитет жителей – открытый, позитивный. Не трудно догадаться, что в национальной кухне правит культ риса: обед мог состоять из различных вариаций рисовых блюд, а в качестве напитка – рисовая вода. Причем блюда или невероятно острые, или пресные – такие вот крайности, – вспоминает Денис.

К слову, наблюдать за жизнью и деятельностью людей в разных странах и углублять знания в социально-экономической географии – его любимое занятие. Денис уверен, что оно найдет продолжение и в будущей профессии.



