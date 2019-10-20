Возвращение к истокам: брестчанка создала мастерскую по пошиву сумок изо льна

Источник материала: Виртуальный Брест

Впервые сумки ручной работы изо льна я увидела на тысячелетии Бреста. Помню, что внимание привлекла толпа, которая собралась возле одной из палаток с изделиями мастеров. Подойдя ближе, вижу: женщина держит в руках рюкзак и быстрыми отточенными движениями выводит васильки. Одно мгновение и перед удивленной толпой готовое авторское изделие изо льна с ручной росписью. «Вот так шоу!», - подумала я. «А это правда настоящий лен?», «А как он носится?» - посыпались на женщину вопросы.







Никто в Беларуси не шьет модельные сумки изо льна

«Выловить» мастерицу не так просто. Постоянно в разных местах. То на выставках в Москве, в Питере, то в Минске. Уже восемь лет женщина воплощает в жизнь свою идею по изготовлению сумок изо льна. Пришла к этому не сразу.



- Сначала я пошла в тканевые сумки. С ними трудно работать, но конкуренции как таковой нет. Мне стало это интересно, - вспоминает Наталья Петровна. - Потом я окунулась в лен. И поняла, что это единственная тема, в которой мы можем конкурировать со всем миром. Потому что такой лен, как у нас, есть только во Франции и Бельгии.



Любовь ко льну у Натальи Петровны с детства. Когда она ребенком приезжала к бабушке в деревню, то собирала выдернутый с корнем лен в снопы. По материнской линии все женщины потомственные портнихи. Не оставили предки без дара и Наталью Петровну. Но она пошла наперекор и стала работать на предприятии по изготовлению плитки.









- Я не чувствовала себя свободной. Работала, потому что нужно было детей поставить на ноги, а у меня их трое, семью обеспечить. И вот в 50 лет я обрела эту свободу. Я поняла, чем хочу заниматься. И сейчас мое дело – это часть меня. Вот как мать не может бросить своего ребенка, так я, как мастер, не могу бросить свое дело, – рассказывает Наталья Петровна.



На то, чтобы понять свое предназначение, ей понадобилось 50 лет. Зато теперь с отточенными навыками мастерица может пошить сумку всего за два часа.



- Я считаю, что, если ты пошил 49 изделий, ты еще не мастер, а вот пятидесятое изделие – работа мастера. Если сумку шьет новичок, то я продаю за бесценок, - поясняет свою ценовую политику Наталья Петровна. - Но постепенно рука набивается, и девчонки, которые приходят ко мне, становятся мастерами своего дела.









В гости к художнику



Сейчас у Натальи Петровны работают пять мастериц. Одна из них, Наташа, встретила нас на пороге своего уютного дома вместе со старшим сыном. Именно от нее зависит, какая роспись будет на новой коллекции сумок.



- Новичок всегда начинает с классики. Например, Наташа сначала рисовала «вечную» тематику – это васильки, маки, ромашки, - говорит Наталья Петровна, пока девушка раскладывает на столе краски и готовит ткань. – И, если это получается, значит, ты будешь в деле.



«Что будем рисовать?» - прерывает монолог начальницы Наташа.









- А давай твои маки и ирисы, - воодушевилась Наталья Петровна. – Вы знаете, - обращается она уже ко мне, - Наташа нашла новую тему – заливка. Краски размываем, они засыхают, и контуром вырисовываем цветы. И получается объемное изображение.



Художница быстро нанесла красную краску на ткань, сделала базу для будущих маков и отложила. Взяв следующий кусок ткани, выбрав нужные баночки с красками, начала рисовать ирисы.



- Ирисы, - говорит Наталья Петровна, - это Наташина тема. Помню, она мне как нарисовала их, я в шоке. Говорю: «Ну, какие ирисы! Кто их будет покупать». Ведь ромашки, васильки ассоциируются с нашими белорусскими полями, а ирисы – это другое. Вот зря я сокрушалась, они так хорошо пошли! Людям очень понравились. Тогда я поняла, что художнику надо давать свободу.









Чтобы нанести на ткань ирисы, девушке понадобилось минут 10. После она вернулась к макам. Спустя несколько минут я поняла, о чем говорила Наталья Петровна ранее. Действительно, цветы будто приобрели объем.



- Наташа как художник принесла свой характер в роспись, цветы у нее нежные, но в то же время смелые и гордые, - показывает на «длинноногих» маков Наталья Петровна.



- Обычно за день я наношу на ткань от 20 до 40 рисунков. В зависимости от того, что нужно нарисовать. Муж иногда помогает, когда сидит с детьми, - смеется Наталья. – Как-то приехала Наталья Петровна, говорит: «Наташа, срочно, нужны тридцать лисичек. Я бы растянула себе на неделю эти тридцать лисичек. А так, пока младший сын спал в коляске в саду, муж со старшим играл, Наталья Петровна над душой стояла, я и рисовала. За два часа справилась.













- Каждая коллекция соответствует тенденциям, - говорит Наталья Петровна, когда мы покидаем Наталью. - У Наташи двое маленьких детей, поэтому она хорошо знает, какими героями «горят» детские глаза. Как-то она нарисовала около 15 видов единорогов. Малыши были в восторге.

Люди не понимают, что такое лен

- Я начала заниматься именно льняными сумками по нескольким причинам. Во-первых, лен всегда был и остается предметом роскоши, во-вторых, – он подходит под тренд здорового образа жизни, сейчас в моду входят натуральные материалы. Мы хотим быть достойными. Лен - это верх достоинства. И, в-третьих, сейчас время индивидуальности, - закончила свое перечисление мастерица. - Тканевые сумки сложно вписать в гардероб. Но они настолько выделяют вас! Плюс роспись – это идентификация славянского стиля. Ко мне приходят и удивляются: «О, это не вышивка!» Я им отвечаю: «Ребята, славяне никогда по льну не вышивали. У нас была только роспись».



Задаю еще вопрос: «Не стирается ли роспись при стирке?»



- Вот, это самый часто задаваемый вопрос, - смеется женщина. - Здесь все зависит от культуры человека. Например, сегодня идет дождь, и я знаю, что мои покупатели не смогут оставить свою льняную сумку дома, потому что они к ней привыкли. Но лен не любит дождь, его надо носить или в сухую погоду, или под зонтом. Люди не понимают, что такое лен. Но мы живем в своем ритме, нам надо быстрее все сделать, чтобы все подстраивалось под нас.







Каким видится будущее

Работа Натальи Петровны и ее мастерской имеет два сезона. Первый, нацеленный на туристов, начинается в марте, второй – в сентябре, здесь курс берется на разработку новых тем, заключение торговых соглашений и на посещение выставок в Беларуси и России.



- В Москве проходит молодежный Craft Festival «ArtFlection». Это очень крутая выставка , куда приходит обеспеченная молодежь, интересующаяся ручными изделиями. Это особенность Москвы, молодежь интересуется этим. Я там была два раза. У них жесткий обор, - рассказывает Наталья Петровна. – Еще в Москве проходят выставки «Жар-птица», «Ладья», в Питер мы поедем на две хорошие выставки: «Крафт базар» и «Курочка Ряба» и в Минск на «Чароўны Млын».



Сейчас голова Натальи Петровны “болит” о новой коллекции.



- Очень просится мужская тематика, - говорит женщина. Мы нарисовали как-то енота из «Звездных войн», и все рюкзаки с его изображением тут же разобрали девчонки. Мужчины готовы меня убить. Я говорю: «Ребят, только начинаю разрабатывать эту тему, и то девочки сразу забирают все». Тем более, сначала надо найти мастеров, изолировать их от маков, ромашек и ирисов, чтобы они варились только в своей тематике. Это я уже поняла: невозможно делать женскую и мужскую тему одновременно.









Кроме рюкзаков для мужчин в планах внедрить в изделия технику вышивки с росписью.



- Причем вышивка вторична, - поясняет Наталья Петровна. - Например, вьюнок с шиповником – росписью, а какие-то элементы - вышивкой. Это редкая техника. Я лишь раз видела ее в деле на выставке в Москве. Можно вносить элементы из кожи, камней и многое другое.



Планов у Натальи Петровны и ее мастерской много. Сейчас как раз время для разработки новой коллекции, которая в скором времени будет покорять прилавки выставочных комплексов Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.