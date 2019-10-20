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Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

21.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Студентка БарГУ представит Брестчину на республиканском конкурсе «Студент года-2019»

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

В Брестском техническом университете прошел финал областного конкурса «Студент года-2019». В нем приняли участие 4 победителя отборочных туров, которые проходили в высших учебных заведениях области. За престижный титул и возможность представить область в республиканском финале поборолись три девушки и парень.

В интеллектуальных и творческих состязаниях свои знания и таланты продемонстрировали: третьекурсница биологического факультета БрГУ А.С. Пушкина Екатерина Ильютчик, второкурсница биотехнологического факультета ПолесГУ Мария Рудик, студентка четвертого курса факультета славянских и германских языков БарГУ Дарья Павловская и студент второго курса факультета электронно-информационных систем БрГТУ Захар Пилипук.

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

– Для участников мы подготовили пять испытаний, которые помогли раскрыть и продемонстрировать их потенциал, - рассказал Zarya.by первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк. – Областной конкурс длился два дня и стал очень насыщенным. Состоялся открытый диалог «Беларусь и Я», а также много интересных встреч и акций. Студенты, на мой взгляд, являются самой прогрессивной частью человечества, поэтому такие конкурсы очень важны. Они позволяют выявить лучших в учебе, творчестве, общественной жизни.

– Будучи студентом, важно иметь как можно больше возможностей проявить свои таланты, а такие конкурсы дают право молодым людям заявить о себе, - рассказал начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий. – Немаловажно также презентовать свое учебное заведение, уровень подготовки и организаторской работы. Будущие работодатели увидят насколько эти ребята компетентные, креативные, как умеют управлять аудиторией. Конкурс прошел весело и по-молодежному, так как было у нас в свое время.

Все участники привезли на конкурс не только яркие выступления, но и многочисленные группы поддержки. Члены жюри отметили что выбор был очень сложным и судьбу победителя решили десятые доли балла.

Звание «Студент года-2019» достался Дарье Павловской, которая к слову, выиграла онлайн-голосование в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Девушка представит наш регион в республиканском финале конкурса.

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

Кто представит Брестчину на конкурсе «Студент года-2019»?

 
 
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  Студентка БарГУ представит Брестчину на республиканском конкурсе «Студент года-2019» В Брестском техническом университете прошел финал областного конкурса...
 
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