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Мать и сын погибли на пожаре в Дрогичинском районе

21.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе во время пожара в жилище погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Мать и сын погибли на пожаре в Дрогичинском районе

Трагедия произошла сегодня в час ночи. В Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в одной из трех квартир одноэтажного жилого дома в городском поселке Антополь. Когда спасатели прибыли на место происшествия, жилище горело изнутри. Жильцы соседних квартир самостоятельно покинули дом.

В задымленном помещении на полу работники МЧС обнаружили 79-летнюю хозяйку и ее 44-летнего сына, которые находились в бессознательном состоянии. Пострадавших вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мать и сына не удалось, медики констатировали их смерть.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил и повредил имущество в жилище. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Дрогичинском районе во время пожара в жилище погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Трагедия произошла сегодня в час ночи. В...
 
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