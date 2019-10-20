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Мать и сын погибли на пожаре в Дрогичинском районе
21.10.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе во время пожара в жилище погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Трагедия произошла сегодня в час ночи. В Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в одной из трех квартир одноэтажного жилого дома в городском поселке Антополь. Когда спасатели прибыли на место происшествия, жилище горело изнутри. Жильцы соседних квартир самостоятельно покинули дом.
В задымленном помещении на полу работники
Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил и повредил имущество в жилище. Причина пожара устанавливается.
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В Дрогичинском районе во время пожара в жилище погибли мать и сын, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Трагедия произошла сегодня в час ночи. В...
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