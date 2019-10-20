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Состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя КГК Могилевской области Юрия Фролова с жителями Быховского района

21.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя КГК Могилевской области Юрия Фролова с жителями Быховского района23 октября 2019 г. с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Могилевской области Фролова Юрия Николаевича с жителями Быховского района.

Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону 79-648.

По ее окончании до 13.00 в здании райисполкома состоится прием граждан.

Во время «прямой линии» и личного приема вы можете сообщить представителю Комитета госконтроля об актуальных проблемах развития региона, нарушениях в работе должностных лиц органов власти и организаций.

Спектр тем, интересующих Комитет госконтроля, разнообразен: от вопросов использования бюджетных средств и государственного имущества, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций района до работы чиновников с гражданами, объектов придорожного сервиса и агроэкотуризма.

Предварительная запись на прием производится в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Быховского райисполкома по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в кабинете № 14, а также по телефонам 79-640, 79-699 в это же время.

 
 
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23 октября 2019 г. с 11.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Могилевской области
 
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