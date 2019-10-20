Жители Кировщины смогут услышать и увидеть выступления кандидатов в депутаты в эфире «Радио Могилев» и на телеканале «Беларусь 3»

Источник материала: Кировец

В Могилевской области телеэфиры с обращениями кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва будут транслировать 21-31 октября, радиоэфиры – с 28 октября по 6 ноября. Жители Кировщины смогут услышать и ув­идеть их выступления на телеканале «Беларусь 3» и эфире «Радио Могилев».

Выступления кандидатов в депутаты от Бобруйского района будут транслироваться в региональном включении на телеканале «Беларусь 3».

Бобруйский сельский избирательный округ № 80 21 октября

19.45

Радиовыступления можно будет послушать с 07.00 до 08.00 на частоте 106,6 FM.

Расписание эфиров выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь седьмого созыва на «Радио Могилев»:

Бобруйский сельский избирательный округ № 80 29 октября 2019

07.00