Жители Кировщины смогут услышать и увидеть выступления кандидатов в депутаты в эфире «Радио Могилев» и на телеканале «Беларусь 3»

В Могилевской области телеэфиры с обращениями кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва будут транслировать 21-31 октября, радиоэфиры – с 28 октября по 6 ноября. Жители Кировщины смогут услышать и увидеть их выступления на телеканале «Беларусь 3» и эфире «Радио Могилев».
Выступления кандидатов в депутаты от Бобруйского района будут транслироваться в региональном включении на телеканале «Беларусь 3».
|Бобруйский сельский избирательный округ № 80
|21 октября
19.45
Радиовыступления можно будет послушать с 07.00 до 08.00 на частоте 106,6 FM.
Расписание эфиров выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь седьмого созыва на «Радио Могилев»:
|Бобруйский сельский избирательный округ № 80
|29 октября 2019
07.00