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Жители Кировщины смогут услышать и увидеть выступления кандидатов в депутаты в эфире «Радио Могилев» и на телеканале «Беларусь 3»

21.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Могилевской области телеэфиры с обращениями кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва будут транслировать 21-31 октября, радиоэфиры – с 28 октября по 6 ноября. Жители Кировщины смогут услышать и ув­идеть их выступления на телеканале «Беларусь 3» и эфире «Радио Могилев».

Выступления кандидатов в депутаты от Бобруйского района будут транслироваться в региональном включении на телеканале «Беларусь 3». 

Бобруйский сельский избирательный округ № 80 21 октября 
19.45

Радиовыступления можно будет послушать с 07.00 до 08.00 на частоте 106,6 FM.

Расписание эфиров выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь седьмого созыва на «Радио Могилев»:

Бобруйский сельский избирательный округ № 80 29 октября 2019 
07.00

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области телеэфиры с обращениями кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва...
 
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