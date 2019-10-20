ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калинковичах состоялся ежегодный Крестный ход по городу с иконой Божией Матери «Юровичская-Милосердная»

21.10.2019 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

20 октября 2019 года, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского состоялся ежегодный Крестный ход с одной из главных святынь Полесского края – чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Юровичская-Милосердная».
Утром после Божественной литургии под торжественный колокольный звон передвижной звонницы, крестоходцы направились в путь по улицам города, который проходил по ул. Советской, Энгельса, Октябрьской, Свердлова и до ул. 50 лет Октября.
Крестный ход возглавил благочинный церквей Калинковичского округа, наместник Юровичского мужского монастыря игумен Авксентий (Абражей) с клириками Казанского собора иереем Сергием Карповичем и иереем Антонием Буяном.
Богомольцы возносили свои молитвы к Царице Небесной, прося избавления от страстей и бед, защиты от врагов для всех православных христиан. Дорожно-постовая служба контролировала движение автомобилей, проезд для которых был запрещен на время следования крестного хода.
По прибытии на ул. 50 лет Октября была вознесена молитва перед Юровичским образом Божией Матери.
После игумен Авксентий обратился к молящимся со словом проповеди, в которой сердечно поблагодарил всех принявших участие в шествии и пожелал всем благоденствия и мира, чтобы Пресвятая Богородица не оставляла город без своего молитвенного ходатайства.
Затем духовенство и верующие смогли приложиться к чудотворной иконе, после чего святой образ был доставлен обратно в Юровичскую обитель.






 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября 2019 года, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского состоялся ежегодный Крестный ход с одной из главных святынь...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомелі шукаюць двух непаўналетніх дзяўчат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика