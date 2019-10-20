В Калинковичах состоялся ежегодный Крестный ход по городу с иконой Божией Матери «Юровичская-Милосердная»

Источник материала: Mlife

20 октября 2019 года, по благословению преосвященного Леонида, епископа Туровского и Мозырского состоялся ежегодный Крестный ход с одной из главных святынь Полесского края – чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Юровичская-Милосердная».Утром после Божественной литургии под торжественный колокольный звон передвижной звонницы, крестоходцы направились в путь по улицам города, который проходил по ул. Советской, Энгельса, Октябрьской, Свердлова и до ул. 50 лет Октября.Крестный ход возглавил благочинный церквей Калинковичского округа, наместник Юровичского мужского монастыря игумен Авксентий (Абражей) с клириками Казанского собора иереем Сергием Карповичем и иереем Антонием Буяном.Богомольцы возносили свои молитвы к Царице Небесной, прося избавления от страстей и бед, защиты от врагов для всех православных христиан. Дорожно-постовая служба контролировала движение автомобилей, проезд для которых был запрещен на время следования крестного хода.По прибытии на ул. 50 лет Октября была вознесена молитва перед Юровичским образом Божией Матери.После игумен Авксентий обратился к молящимся со словом проповеди, в которой сердечно поблагодарил всех принявших участие в шествии и пожелал всем благоденствия и мира, чтобы Пресвятая Богородица не оставляла город без своего молитвенного ходатайства.Затем духовенство и верующие смогли приложиться к чудотворной иконе, после чего святой образ был доставлен обратно в Юровичскую обитель.