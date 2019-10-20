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21.10.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
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Источник материала: Новости Новолукомля

С целью оказания эффективной консультационной и юридической помощи для граждан г.Новолукомля 24 октября 2019 года с 11.00 до 12.00 часов в Новолукомльском горисполкоме выездной прием граждан (кабинет 420) и «прямую телефонную линию» по тел. 5 69 17 проведут: начальник Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Жулев Яков Васильевич, заместитель начальника Витебского областного управления Синицкая Венета Николаевна.

24 октября 2019 года с 12.05 до 13.30 часов в зале заседаний Новолукомльского городского исполнительного комитета состоится семинар для должностных лиц нанимателей всех видов собственности г.Новолукомля.

Темы семинара:
- Заключение, изменение, продление трудовых договоров (контрактов).
- Приём на работу, содержание и условия трудового договора.
- Перевод, временный перевод, перемещение, существенные изменения условий труда.
- Увольнение (окончательный расчет, выдача трудовой книжки).
- Порядок увольнения по соглашению сторон и по желанию работника.

 
 
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С целью оказания эффективной консультационной и юридической помощи для граждан г.Новолукомля 24 октября 2019 года с 11.00 до 12.00 часов в Новолукомльском...
 
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