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Благодарности и удовлетворенность работой
21.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Облисполкомом 30 июля 2019 г. было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы), в ходе которой жители Могилевской области имели возможность сообщить о фактах некачественного оказания услуг, а также высказать предложения по совершенствованию работы по указанной сфере.
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Облисполкомом 30 июля 2019 г. было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной...
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