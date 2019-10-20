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Благодарности и удовлетворенность работой

21.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Облисполкомом 30 июля 2019 г. было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качест­вом оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: дея­тельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприя­тий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы), в ходе которой жители Могилевской области имели возможность сообщить о фактах некачественного оказания услуг, а также высказать предложения по совершенст­вованию работы по указанной сфере.
В ходе проведения «горячей линии» в облисполком поступило 16 звонков по вышеназванной тематике от жителей Могилевской области. Наиболее активными в проведении опроса были жители Шклова и Шкловского района – 12 звонков, по одному звонку поступило от жителей г. Костюковичи и г.п. Краснополье, а также Быховского и Кричевского районов. Из 16 обращений, поступивших на «горячую линию», 14 граждан выражали благодарность и были удовлетворены работой учреждений культуры и библиотечной сети, в том числе библиобусов.
Вместе с тем, некоторые жители предлагали увеличить количество проводимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей, ассортимента перио­дических изданий, разнообразия досуга населения путем организации кружков (курсов) по интересам, в том числе по обучению работе на ­компьютере.
Все поставленные вопросы по поручению руководства облисполкома были направлены на рассмотрение по компетенции. Каждый вопрос был рассмотрен, по отдельным из них приняты меры по повышению качества предоставляемых услуг.
Г. Олеников,
заместитель начальника
управления по работе
с обращениями граждан и
юридических лиц облисполкома.

 
 
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Облисполкомом 30 июля 2019 г. было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качест­вом оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной...
 
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