Оплата по полным тарифам перенесена

Источник материала: Кричевская жизнь

Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам трудоуст­ройства граждан, не занятых в экономике. Вопросы обратившихся граждан, находящихся в статусе безработных, оперативно разъяснялись и разрешались благодаря тому, что в состав комиссии включены представители различных государственных органов и организаций, депутаты, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, органов внут­ренних дел и других структур. Как всегда, члены комиссии индивидуально изучают жизненные ситуации обратившихся не занятых в экономике граждан, в результате чего одни получают направление для последующего трудоустройства к конкретному работодателю, другие – направление для прохождения медицинского осмот­ра для дальнейшего профессионального обучения, третьи направляются для медицинского обследования с целью определения ограничений в труде.

Обратившихся граждан, работающих за границей, предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или контрактов, справок с места официального трудоустройства, комиссией было решено признать занятыми в экономике.

Информируем жителей города и района о том, что не позднее 5 ноября 2019 г. районным исполнительным комитетом будет утвержден список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, на период с 1 октября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. В связи с этим просим не занятых в экономике граждан не позднее 31 октяб­ря 2019 г. сообщить о своей занятости путем предоставления подтверждающих документов: трудового договора, контракта, заверенной копии трудовой книжки, лицензии, справки с мес­та учебы, свидетельства о рождении ребенка (если вы воспитываете ребенка в возрасте до 7 лет), справки о том, что производите продукцию растениеводства (животноводс­тва) на земельном участке, принадлежащем вам или членам вашей семьи, и др.

Если же вы находитесь в статусе безработного, приглашаем посетить заседание комиссии по вопросам трудоустройства в октябре-ноябре 2019 г. каждую 2-ю и 4-ю среду месяца, с 9.00 до 11.00, по адресу: ул. Советская, 51.

Вместе с тем, уведомляем о том, что не занятым в экономике гражданам перенесен срок оплаты услуг теплоснабжения и газоснабжения по полным тарифам с октября этого года на 1 мая будущего года. Это изменение предусмотрено Пос­тановлением № 682 Совета Министров от 7 октября 2019 года. Такое решение было принято «для недопущения необос­нованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам». В правительстве отмечается, что информация для базы не занятых в экономике граждан собирается из 50 источников.

Ирина Прудникова,

председатель комиссии.