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Прием граждан
21.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
22 октября 2019 г. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Кричевскому избирательному округу № 83 Марочкова Татьяна Борисовна проводит личный прием граждан;
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22 октября 2019 г. депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Кричевскому избирательному округу № 83 Марочкова
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