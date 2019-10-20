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Прием граждан

21.10.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

22 октября 2019 г. депутат Палаты представителей Нацио­нального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Кричевскому избирательному округу № 83 Марочкова Татьяна Борисовна проводит личный прием граждан;
с 11.00 до 12.00 — в ГУО «Средняя школа №5 г. Кричева» (начальный блок, ул. Мира, 5);
с 13.00 до 14.00 – в ГУО «Молятичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» (аг. Молятичи, ул. Школьная, 1).
Прием осуществляется по предварительной записи. Записаться на прием можно у помощника депутата Дадалевой Галины Ивановны по телефону: 8(033)6928303.

 
 
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22 октября 2019 г. депутат Палаты представителей Нацио­нального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Кричевскому избирательному округу № 83 Марочкова
 
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