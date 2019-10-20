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В Зельвенском районе умерла 4-летняя девочка, которую избил отец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Зельвенском районе в больнице умерла девочка, которую избил отец.
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Врачи сделали все возможное для спасения ребенка, но девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в больнице.
Ранее сообщалось, что отец избил дочь за то, что она его ослушалась.
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Новости Беларуси. В Зельвенском районе в больнице умерла девочка, которую избил отец. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава, 4-летняя девочка...
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