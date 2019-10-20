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Евросоюз готов отложить Brexit до февраля 2020 года

21.10.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. ЕС предоставит такую возможность при условии, что соглашение по Brexit будет ратифицировано до истечения времени отсрочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Евросоюз готов отложить Brexit до февраля 2020 года

Правительство Соединённого Королевства повторно представит соглашение по Brexit в парламенте. Депутаты планируют внести в него целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание Таможенного союза с ЕС после Brexit. Дойдет ли основной документ до голосования – остаётся загадкой.

Люди в материале: Европарламент
 
 
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Новости мира. ЕС предоставит такую возможность при условии, что соглашение по Brexit будет ратифицировано до истечения времени отсрочки, сообщили в программе...
 
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