Опыт Беларуси в переписи населения заинтересовал российских специалистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается перепись населения. В ней принял участие уже каждый второй житель страны, причем около половины, ответивших на вопросы, сделали это в режиме онлайн. Однако интернет-этап завершен и в понедельник к работе приступают переписчики, передает «МИР 24».

«С 21 числа у нас выходят работать переписчики. Продолжают работать стационарные участки. И мы предполагаем, что к этому моменту уже будем принимать решение по всем тем, кто не переписался», – отметила председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева.

Познакомиться с опытом соседей в Беларусь приехали специалисты из Москвы. В первую очередь их интересовало применение IT-технологий . Самые современные методы будут использоваться и во время всероссийской переписи населения, которая стартует ровно через год.

«Хочу поблагодарить коллег из Белстата, которые в самый разгар переписи нашли время для того, чтобы пройти вместе с нами по всему процессу и поделиться своим опытом. Мы посмотрели, как сейчас в современных условиях организовывается перепись с применением всех цифровых технологий, начиная от интернет-переписи и заканчивая использованием цифровых карт, планшетов для переписчиков, новых подходов к сбору и обработке данных», – сказал руководитель Федеральной службы статистики РФ Павел Малков.

В переписи этого года белорусам предлагают ответить на 49 вопросов. Впервые у них интересуются планами выехать из страны, а также ведением сельского хозяйства.