Когда лучше тренироваться: до завтрака или после? Ученые проверили

Источник материала: Tut.by

Эксперименты показали, что получить дополнительную пользу от физических упражнений можно без увеличения нагрузок: просто занимаясь пораньше, еще до завтрака, пишет Naked Science .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Новое исследование британских ученых показывает, что люди, делающие гимнастику и упражнения еще до завтрака, дополнительно снижают риск развития у себя сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Об этом Хавьер Гонсалес (Javier Gonzalez) и его коллеги пишут в статье , опубликованной в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Авторы провели эксперименты с 30 мужчинами-добровольцами, страдавшими избыточным весом и даже ожирением. Их разделили на три группы: в течение полутора месяцев в одной делали упражнения перед завтраком, во второй — после, а в третьей — как обычно, никаких упражнений не делали. Как и можно было ожидать, некоторый вес удалось сбросить участникам обеих экспериментальных групп.

Однако измерения физиологических показателей продемонстрировали, что при занятиях до завтрака (после ночной голодовки и физических упражнений) уровень инсулина в крови падает особенно заметно. Это дополнительно стимулирует организм на переработку жировой ткани и получение энергии, так что «сжигание» жира у людей, упражнявшихся перед едой, шло почти вдвое быстрее.

С точки зрения снижения веса заметной разницы на протяжении шести недель не появилось. Однако ученые отметили другие положительные эффекты, которых можно добиться простым перенесением гимнастики на более раннее время. Организм таких людей лучше реагировал на изменения уровня инсулина, лучше удерживал правильный уровень глюкозы в крови — все это, по мнению авторов, должно снижать риски развития таких обычных для людей с ожирением болезней, как диабет II типа и нарушение сердечно-сосудистой системы.

Ученые полагают, что сочетание времени приемов пищи и физических нагрузок — вопрос, до сих пор недостаточно исследованный. Их грамотная координация способна принести дополнительную пользу от упражнений без введения чрезмерных нагрузок и лишней траты сил. Так что авторы намерены продолжить работу, чтобы лучше выяснить эффекты от разных вариантов сочетания тренировок и приемов пищи.