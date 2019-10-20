Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с рынка ТС

Источник материала: Tut.by

В российском представительстве Mitsubishi сообщили о прекращении поставок модели Pajero на рынок ТС. По случаю этого события в продажу поступит последняя партия внедорожника из 500 машин, которые появятся у дилеров 1 ноября этого года.





В родной Японии Mitsubishi объявила о прекращении продаж Pajero весной, еще раньше легендарный внедорожник ушел с немецкого рынка. Разработка Pajero следующего поколения представляется нецелесообразной — запускать такой проект японцам не позволяют слишком большие затраты и усилия на то, чтобы новый внедорожник соответствовал ужесточающимся требованиям экологии и безопасности, тем более что спрос на классические внедорожники падает. Вместо этого Mitsubishi сосредоточится на куда более востребованных кроссоверах.





Что касается последней партии Pajero, то она получила название Final Edition. Базируется она на комплектациях Instyle и Ultimate с трехлитровым бензиновым V6 (174 л.с.), 5-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Super Select 4WD. На кузове и в салоне внедорожника будут размещены отличительные логотипы серии, также в комплекте идет именной сертификат с указанием VIN-номера автомобиля из последней партии.

Больше подробностей о Pajero Final Edition узнаем ближе к моменту начала продаж «прощальной» версии. Нынешний Pajero четвертого поколения пока еще продается в Беларуси по цене от 90 300 рублей.